Tam Boyutta Gör

Twitter, kullanıcını deneyimini iyileştirmek adına platformda birçok özelliği test ediyor. Şirket, son olarak test ettiği bağlı iki yeni özelliği duyurdu. Bunlardan ilki görsellere eklenebilen alternatif metinlerken bir diğeri ise paylaşılan görsellerde bu metinleri görmeyi sağlan 'ALT' rozeti.

Tüm kullanıcılara Nisan'da sunulabilir

Twitter'da bir görsel paylaşırken kullanıcılar, bir 'Açıklama ekle' düğmesi görecekler. Bu düğme üzerinden görselin içeriğine dair bir metin yazılabilecek. Alternatif metni görüntülemek isteyen kullanıcılar ise paylaşılan görselin sol alt kısmında yer alan 'ALT' rozeti üzerinden erişim sağlayabilecekler.

Twitter, bu iki özellik sayesinde az gören veya bilişsel engeli olan kullanıcıların platform ve içerikle etkileşimini kolaylaşacağını öngörüyor. Ayrıca internet bağlantısının iyi olmadığı durumlarda görsele dair bilgi almak için de faydalı olacağı düşünülüyor.

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Twitter, bu iki özelliği yaklaşık bir ay boyunca toplam kullanıcıların yalnızca %3'üyle test edecek. Bu süre içerisinde alacağı geri bildirimler sonucunda varsa hatalar düzeltilecek ve Nisan ayında özelliğin küresel kullanılabilirliği konusunda karara varılacak.

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Twitter, görsellerde alternatif açıklamaları test ediyor