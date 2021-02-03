Twitter hesabı kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram'a davet etti

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugün attığı tweet’in nefret içerikli olması nedeniyle tweet’e kısıtlama uyguladı. Paylaşıma bir uyarı koydu ve yanıt, beğeni, RT butonlarını devre dışı bıraktı. Bakan Soylu, paylaşımında “LGBT sapkınları” ifadesine yer vermişti.
Bakan Soylu, Twitter’ın kısıtlama uygulaması hakkında eleştiri içerikli yeni bir tweet daha attı. Takipçilerini Telegram’a davet etti.
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Twitter temsilci atamadı
Sosyal medya yasası gereği Twitter'ın Türkiye'de bir kişiyi temsilci olarak ataması gerekiyordu. Temsilci atamadığı için platforma Türkiye'den reklam verilmesi yasaklandı. 3 ay içerisinde halen temsilci atamamışsa yüzde 50'ye kadar oranda bant daraltma cezası uygulanacak. Sonraki 30 gün içersiinde yine temsilci atamazsa yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilecek. Twitter, Pinterest ve Scope haricindeki platformlar Türkiye'de temsilci atadı.
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"Sonraki 30 gün [içersiinde] yine temsilci atamazsa yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilecek."
Ayriyetten "%50ye kadar oranda" kalibi da kulagi tirmaliyor yazim yanlisi var mi bilmiyorum tabi. Fakat bu problem hizli haber olusturmaya calisirken gozden kacmasi daha makul bir problem. "icersiinde" ise cok kolay engellenebilecek bir sey.
Sansür ve baskı konusunda Twitter elinize su bile dökemez.
Ayrıca kime olursa olsun her türlü sansüre karşıyım.
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