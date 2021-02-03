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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter hesabı kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram'a davet etti

    Twitter İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tweet'ine kısıtlama uyguladı. Bakan Soylu yeni bir Tweet attı ve Telegram linki paylaştı.
    03 Şubat 2021, 10:14 (2 hf.)
    3,1b
    1
    40
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    11

    Twitter hesabı kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram'a davet etti

    Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugün attığı tweet’in nefret içerikli olması nedeniyle tweet’e kısıtlama uyguladı. Paylaşıma bir uyarı koydu ve yanıt, beğeni, RT butonlarını devre dışı bıraktı. Bakan Soylu, paylaşımında “LGBT sapkınları” ifadesine yer vermişti.

    Bakan Soylu, Twitter’ın kısıtlama uygulaması hakkında eleştiri içerikli yeni bir tweet daha attı. Takipçilerini Telegram’a davet etti.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı"

    Twitter hesabı kısıtlanan Bakan Soylu, takipçilerini Telegram'a davet etti

    Twitter temsilci atamadı

    Sosyal medya yasası gereği Twitter'ın Türkiye'de bir kişiyi temsilci olarak ataması gerekiyordu. Temsilci atamadığı için platforma Türkiye'den reklam verilmesi yasaklandı. 3 ay içerisinde halen temsilci atamamışsa yüzde 50'ye kadar oranda bant daraltma cezası uygulanacak. Sonraki 30 gün içersiinde yine temsilci atamazsa yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilecek. Twitter, Pinterest ve Scope haricindeki platformlar Türkiye'de temsilci atadı.



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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Eeee bip ne oldu.
    1 Yanıt Yanıtla +57
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    fhrstw 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Devletin ya güvenmiyor heralde
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    cangunner (Can G) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hep biz mi sansüre uğrayacağız, biraz da onlar uğrasın
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    Lautreamont (ali gül) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi, gerçek bir deli bile kendisinin bir nebze olsun farkındadır. Ama bu zihniyetlerin kendisine ait bir onuru olmadığı için deli olan birisi bile daha zararsızdır. Kendi gibi şaşırmış nefret kusan birileri olmadığı zaman özellikle yok etmeye çalışan bir zihniyetlere sahipler. Bu ülke'nin bu durumda olmasının sebebi cinsel tercihini seçen insanlar mı yarattı ? Hurafeden şeyler söyleyip gerçek olanları daha nereye kadar gizleyeceksiniz ? Asıl sapkınları, katilleri, kötü olan ne kadar manyak insan müsveddesi varsa bu zihniyetleri salan kişiler kim ? Ben hiçbir yer de cinsel tercihini seçen birisinin zararlı olan bir zihniyeti savunduğunu hiç görmedim. Bunun dışında kendisinin de birisine karşı zarar verdiğini görmedim. Bu yüzden beni cinsel tercihi, memelerinin açık olması, bilmem yatıp kalkması ilgilendirmez. Bu onun kendi seçimi, özel yaşamıdır. Kabul edin artık bunu. Bu ülke de bırakın cinsel tercihini kendi seçenleri, kim olursa olsun, özgün biri olmak isteyen herkese zorlukla baskı uygulayan bir düzen var. Bu düzenin de kimler olduğunu, hangi akıla hizmet ettiklerini çok iyi biliyoruz.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ya nefret sucu yaptigi zaten. Turkiye anayasasina gore de suc. Ne diyosunuz. Aynisi lgbti bireylerede yapiyorlar, kendileri gibi dusunmeyen herkese bu sekilde nefret sucu isliyorlar.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yanılıyorsam düzeltin. Twitter'ın alternatifi Telegram mıdır? Telegram, rehberinizdeki telefon numarası aracılığıyla özel veya sayılı kişilerden oluşturulmuş grup içinde iletişim sağlamıyor muydu? Twitter dediğin şey telefon numarası gibi özel bilgi gerektirmeyen kamuya açık bir internet bildiri noktası mantalitesiyle çalışıyor. Hal böyleyken Twitter ile Telegram'ın ne alakası var yahu? Twitter kullanmıyorum gelin milyonlarca takipçim beni bu numaradan rehberinize ekleyin gruptan konuşalım diyecek hali yok herhalde İçişleri Bakanı'nın?
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    X-DDT (Furkan Öz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bazen yazilan haberleri yazim kurali editorunden gecirip gecirmediginizi merak ediyorum. Yapmaniz gereken tek sey Word gibi kendi denetleyicisi olan bir platforma kopyala yapistir yapmak. Eger durum bu kadar basit degilse de bu surecin zorluklarini ogrenmek isterim. Haberlerde sik sik harf hatalari goruyorum cunku.

    "Sonraki 30 gün [içersiinde] yine temsilci atamazsa yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilecek."

    Ayriyetten "%50ye kadar oranda" kalibi da kulagi tirmaliyor yazim yanlisi var mi bilmiyorum tabi. Fakat bu problem hizli haber olusturmaya calisirken gozden kacmasi daha makul bir problem. "icersiinde" ise cok kolay engellenebilecek bir sey.
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    Petegrus (Petty Petegrus) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Link y*rumda
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    Guaire (Tayfun ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Korkma Süleyman. İşin ucunda Silivri yok.

    Sansür ve baskı konusunda Twitter elinize su bile dökemez.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    B babıesrar82 (Fatih Temizsu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Guaire
    Yok ya! Trump'ın twitter hesabını tamamen silen de BIP zaten! Oksijensiz herif seni.
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    V Vaz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kıyamam, sansürlediler mi senin yazdıklarını?
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    Denorath 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şaka maka sosyal medya devleri devletlerin de üstünde bir karar verme merci haline geldi. İstedikleri ülkede sokak ayaklanmaları çıkarıp hatta darbeye bile zemin hazırlayabiliyorlar. İnsanlara gösterdikleri haberler ile seçim sonuçlarına bile etki edebiliyorlar. Tüm bunları da sözüm ona fikir hürriyeti adı altında yapıyorlar. Bu sosyal medya mecralarına karşı bir şey yapılmazsa, artık dünya insanları yapay zekanın vicdanı ile başbaşa kalacak gibi duruyor.
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    4 435 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bip haber yayını için uygun bir program değil, telegram yüzbinlerce kişilik gruplara yayın yapabilen bir program. Gerçi bu da az 5-10 milyon kişilik olması lazım.



    Ayrıca kime olursa olsun her türlü sansüre karşıyım.
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    ?Roovu (Umut Caglar) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) 435
    Elinde büyük bir güç olan ve gerekirse kitleleri arkasından götürebilecek birinin hedef gösteren ve nefret içeren söylemleri tabii ki sansürlenmeli.
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    JaxFellex (Enver Hemen) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Twitter artık herkese sansür uygular oldu :)
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