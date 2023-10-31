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    Twitter’ın değeri 44 milyar dolardan, 19 milyar dolara düştü

    Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X) geçen yılın aynı döneminde 44 milyar dolar piyasa değerine sahipken, şu an 19 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğu açıklandı.

    Twitter’ın değeri 44 milyar dolardan, 19 milyar dolara düştü Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X) geçen yılın aynı döneminde 44 milyar dolar piyasa değerine sahipken, şu an 19 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğu açıklandı.

    Amerikalı iş insanı Elon Musk Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın almıştı.

    Twitter (X), bugün şirket içi bir notta çalışanlarına, şirketin değerinin 19 milyar dolar olduğunu kaydetti.

    Son olarak X’te küçük bir hissesi olan yatırım şirketi Fidelity, ağustos sonunda şirkete 16,9 milyar dolar fiyat biçmişti.

    Forbes’a göre Twitter’ın sahibi Elon Musk, 214,8 milyar dolar’la dünyanın en zengin insanı. Servetinin büyük çoğunluğunu CEO’su olduğu Tesla ve SpaceX oluşturuyor.

    Musk, Twitter’ı satın aldıktan platformun adını X olarak değiştirmek, sitenin içerik denetleme kurallarını gevşetmek, doğrulama onay işareti almak için kullanıcılardan ücret almak ve bir kullanıcının görüntüleyebileceği gönderi miktarını veya bir kullanıcının gönderebileceği doğrudan mesaj miktarını geçici olarak sınırlamak gibi sert kararlar aldı.

    Eylülde platformu satın almasından bu yana reklam gelirlerinin yüzde 60 düştüğü açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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