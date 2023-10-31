Twitter’ın değeri 44 milyar dolardan, 19 milyar dolara düştü

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter (X) geçen yılın aynı döneminde 44 milyar dolar piyasa değerine sahipken, şu an 19 milyar dolar piyasa değerine sahip olduğu açıklandı.
Amerikalı iş insanı Elon Musk Twitter’ı 27 Ekim 2022’de 44 milyar dolara satın almıştı.
Twitter (X), bugün şirket içi bir notta çalışanlarına, şirketin değerinin 19 milyar dolar olduğunu kaydetti.
Son olarak X’te küçük bir hissesi olan yatırım şirketi Fidelity, ağustos sonunda şirkete 16,9 milyar dolar fiyat biçmişti.
Forbes’a göre Twitter’ın sahibi Elon Musk, 214,8 milyar dolar’la dünyanın en zengin insanı. Servetinin büyük çoğunluğunu CEO’su olduğu Tesla ve SpaceX oluşturuyor.
Musk, Twitter’ı satın aldıktan platformun adını X olarak değiştirmek, sitenin içerik denetleme kurallarını gevşetmek, doğrulama onay işareti almak için kullanıcılardan ücret almak ve bir kullanıcının görüntüleyebileceği gönderi miktarını veya bir kullanıcının gönderebileceği doğrudan mesaj miktarını geçici olarak sınırlamak gibi sert kararlar aldı.
Eylülde platformu satın almasından bu yana reklam gelirlerinin yüzde 60 düştüğü açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.