Instagram, Facebook ve WhatsApp için yapay zekalı “personalar” geliyor

Tam Boyutta Gör Facebook'un ana şirketi Meta'nın, platformlarında yeni kullanıcıları tutmak ve çekmek amacıyla yapay zeka tabanlı kişilikli sohbet robotları üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Aktarılanlara göre Meta, şu anda yakında kullanıcılarla sohbet edebilecek çeşitli insan benzeri sohbet robotları üzerinde çalışıyor.

Abraham Lincoln gibi konuşan yapay zeka

Financial Times'ın haberine göre Meta, Facebook ve Instagram'ın da dahil olduğu hizmetlerinde yapay zeka destekli "persona"ları önümüzdeki aydan itibaren kullanıma sunarak kullanıcılara arama yapmaları, tavsiyeler almaları ve ürünleriyle etkileşime geçmeleri için yeni bir yol sunabilir. Belirtilenlere göre bu kişilikli yapay zekalar arasında Abraham Lincoln gibi konuşan ve "sörfçü tarzında" seyahat önerileri sunan modeller olacak. Daha önceki bilgilere göre 30 kişilik sunulacak.

Sohbet robotlarının piyasaya sürülmesi, Meta'nın TikTok gibi diğer platformlardan yeni kullanıcı çekmesine ve aynı zamanda mevcuttakileri de elde tutmasına hizmet edecek. Teknoloji devi, sohbet robotlarının devreye girmesiyle birlikte kullanıcı ilgisini yenilemenin yanı sıra daha iyi hedeflenmiş reklamlar sunmak için kullanıcı verilerini toplamayı umuyor olabilir.

Daha kişisel reklamlar

Tam Boyutta Gör Uzmanlar, sohbet robotlarının etkileşimi artırmanın yanı sıra, kullanıcıların ilgi alanları hakkında büyük miktarda yeni veri toplayabileceğini söyledi. Bu da Meta'nın kullanıcıları daha alakalı içerik ve reklamlarla daha iyi hedeflemesine yardımcı olabilir. Meta'nın yıllık 117 milyar dolarlık gelirinin büyük bir kısmının reklamlardan geldiği düşünüldüğünde daha odaklı kişisel veriler bu geliri daha da yükseltebilir.

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Bununla birlikte Haziran ayı başlarında, uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, Instagram uygulamasında soruları yanıtlayabilecek ve 30 farklı yapay zeka kişiliği tarzında tavsiyelerde bulunabilecek yeni bir "Yapay Zeka ile Sohbet" özelliğinin işaretlerini tespit etti. Sızıntıya göre sohbet robotu kullanıcıların mesaj oluşturmasına da yardımcı olabilecek.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, şubat ayında, üretken yapay zekaya odaklanan yeni bir ürün grubunun oluşturulduğunu duyurmuş ve "Uzun vadede, insanlara çeşitli şekillerde yardımcı olabilecek yapay zeka kişilikleri geliştirmeye odaklanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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Instagram, Facebook ve WhatsApp’a yapay zekalı personalar geliyor