Twitter kızgınlıkla yazılmış olumsuz tweet'leri, kullanıcıya onaylatacak

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Twitter, Mayıs 2020'de, olumsuz olabilecek gönderileri algılayan ve kullanıcıları, tweet'lerini gözden geçirmeye davet eden bir özelliği test etmeye başlamıştı. Şirket kısa bir süre sonra sonlandırdığı testleri, şimdi iOS platformunda yeniden başlattı.

İlk sürümü 2020 yılında test edilen bu özellik, kullanıcıları yalnızca potansiyel olabilecek olumsuz gönderiler konusunda uyarabiliyordu. Mevcut düzenlemede ise şirket artık açılır pencerede, söz konusu tweet'i göndermenize, düzenlemenize veya tamamen silmenize olanak tanıyan düğmeler sunuyor.

Twitter platformdaki olumsuzlukları en aza indirme niyetinde

Ayrıca Twitter, bu özelliğe düzgün çalışmadığında geliştiricileri uyarabilecek ayrı bir geri bildirim maddesi de ekledi. Böylece kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek bu algoritma geliştirilebilecek.

Olumsuz gönderi bildirimlerinin uygulamada tüm kullanıcılar için ne zaman uygulanacağı bilinmiyor. Ayrıca şirketin, bu özelliği kullanıcılarına sunarak, platformdaki zorbalık ve tacizlerin azaltılmasını da hedeflediğini söyleyebiliriz.

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