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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter kızgınlıkla yazılmış olumsuz tweet'leri, kullanıcıya onaylatacak

    Mikro blog sitesi Twitter, kullanıcıların bir anlık sinirle gönderdikleri veya olumsuzluk oluşturabilecek sözler içeren tweet'leri düzenleme seçenekleri sunacak.
    23 Şubat 2021, 21:00 (1 sa.)
    180
    10
    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter kızgınlıkla yazılmış olumsuz tweet'leri, kullanıcıya onaylatacak
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    Twitter, Mayıs 2020'de, olumsuz olabilecek gönderileri algılayan ve kullanıcıları, tweet'lerini gözden geçirmeye davet eden bir özelliği test etmeye başlamıştı. Şirket kısa bir süre sonra sonlandırdığı testleri, şimdi iOS platformunda yeniden başlattı.

    İlk sürümü 2020 yılında test edilen bu özellik, kullanıcıları yalnızca potansiyel olabilecek olumsuz gönderiler konusunda uyarabiliyordu. Mevcut düzenlemede ise şirket artık açılır pencerede, söz konusu tweet'i göndermenize, düzenlemenize veya tamamen silmenize olanak tanıyan düğmeler sunuyor.

    Twitter platformdaki olumsuzlukları en aza indirme niyetinde

    Ayrıca Twitter, bu özelliğe düzgün çalışmadığında geliştiricileri uyarabilecek ayrı bir geri bildirim maddesi de ekledi. Böylece kullanıcı geri bildirimlerini analiz ederek bu algoritma geliştirilebilecek.

    Olumsuz gönderi bildirimlerinin uygulamada tüm kullanıcılar için ne zaman uygulanacağı bilinmiyor. Ayrıca şirketin, bu özelliği kullanıcılarına sunarak, platformdaki zorbalık ve tacizlerin azaltılmasını da hedeflediğini söyleyebiliriz.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

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    disposable 8 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 3 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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