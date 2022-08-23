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    Twitter'dan bot hesapları azaltacak hamle: Profillere onay rozeti eklenecek

    Twitter, bot hesapların sayısını azaltacağı düşünülen yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Profillere telefon numarası onay rozeti eklenecek.                    
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    twitter onay rozeti

    Twitter, telefon numaralarını doğrulayan kullanıcıların profillerine onay rozeti ekleyecek. Mavi tik onay rozeti ile karıştırılmaması gereken yeni özellik, araştırmacı Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarıldı.

    Şu an test ediliyor

    Twitter’ın açıklamasına göre, yeni özellik, insanların güvenilir bilgiye erişmesine yardımcı olacak ve farklı hesap türleri hakkında daha fazla bilgi almalarını sağlayacak. Şu anda Twitter, ayarlardaki bir seçenekle telefon numarası doğrulamayı test ediyor. Yeni özellik, kimler tarafından test ediliyor, bu etiketi kimler görebilecek? sorularının yanıtı henüz yok.

    Twitter, bot hesaplarla kaynıyor

    Bir ara Twitter’ı satın almakla ilgilenen Tesla CEO’su, Twitter’daki spam ve sahte hesapların iddia edilenden çok daha fazla olduğunu söylemişti. Musk, ayrıca platformdaki kullanıcıların %5’inin bot olduğu fikrine de katılmamıştı.

    Twitter, gazeteciler, ünlüler gibi önemli hesaplar için mavi tik onay rozeti, platformdaki yardımcı botlar için etiket, hükümet yetkilileri ve devlete bağlı medya için etiket gibi profil işaretçilerine zaten sahip. Bu etiketler, sınırlı sayıda hesaba ekleniyor; doğrulanmış telefon numarası rozeti milyonlarca hesap için geçerli olabilir.

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