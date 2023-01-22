Twitter'da reklamlar azalıyor: Parasını verene sıfır reklam!

Tam Boyutta Gör Musk, Twitter’da reklamların çok sık çıktığını ve çok fazla olduğunu, önümüzdeki haftalarda bu iki sorunun da çözümü için harekete geçileceğini söyledi. Ayrıca kullanıcıların platformda reklamsız gezinmelerini sağlayacak yeni, daha pahalı Blue abonelik modeli üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Twitter uygulamalarının hazin sonu 2 gün önce eklendi

Twitter Blue aboneliği şu anda belli ülkede açık ve fiyatı seçilen platforma göre farklılık gösteriyor. iOS ve Android uygulaması üzerinden alındığında, Apple ve Google’ın uygulama içi satın alımlarda aldığı komisyon nedeniyle aylık 11 dolar, webden alındığında aylık 8 dolar gibi bir ücreti var. Twitter Blue aboneleri, zaman akışlarında daha az reklam görüyor. Şimdi kullanıcılar, biraz daha fazla vererek sıfır reklam deneyimini yaşayacak.

Musk’ın şirketi devralmasından bu yana Twitter’ın reklam gelirlerinin hızla düştüğü söyleniyor. Yakın tarihli bir rapora göre, üst düzey bir Twitter yöneticisi, çalışanlara günlük gelirin önceki yıla kıyasla %40 düştüğünü söylemiş. Bu düşüşte Twitter Blue’nun payı olduğu söyleniyor. Bilindiği üzere Blue aboneliği yeniden açıldığında hiçbir doğrulama olmadan tüm hesaplara mavi tik verilmiş, kısa sürede markalar, ünlüler ve diğer önemli hesapları taklit eden trol hesaplar hızla artmıştı.

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Twitter, reklamsız abonelik modeli üzerinde çalışıyor