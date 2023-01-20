Twitter, üçüncü taraf uygulamaların fişini çekti

Twitter uygulamalarına geçit yok
Güncellenen geliştirici politikasına göre Twitter programlama araçlarına erişen tüm üçüncü taraf uygulamalar engellendi. Yeni politika Twitter ana uygulamasının sunduğu herhangi bir tecrübenin taklit edilmesini yasaklıyor. Bu da haliyle tüm Twitter uygulamalarının sonunun gelmesi demek.
Tweetbot gibi uygulamalar daha zengin kullanım deneyimi sunduğu için sıkça tercih ediliyordu. Elon Musk anlaşıldığı kadarıyla kullanıcıların orijinal uygulamada vakit geçirmesini istiyor. İlerleyen dönemlerde bu kurallarda bir esneme olur mu bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....