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    Twitter, üçüncü taraf uygulamaların fişini çekti

    Yıllardır Twitter deneyimini daha zengin bir şekilde kullanıcılara sunmayı amaçlayan üçüncü taraf uygulamaların fişi bir gecede kesildi. Elon Musk orijinal deneyime rakip istemiyor. 
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    Twitter Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Twitter geliştirici ekibi tarafından üçüncü taraf uygulamalara erişimin engellendiği bilgisi gelmişti. Twitter yönetiminin nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken şok bir sonuç çıktı.

    Twitter uygulamalarına geçit yok

    Güncellenen geliştirici politikasına göre Twitter programlama araçlarına erişen tüm üçüncü taraf uygulamalar engellendi. Yeni politika Twitter ana uygulamasının sunduğu herhangi bir tecrübenin taklit edilmesini yasaklıyor. Bu da haliyle tüm Twitter uygulamalarının sonunun gelmesi demek.

    Tweetbot gibi uygulamalar daha zengin kullanım deneyimi sunduğu için sıkça tercih ediliyordu. Elon Musk anlaşıldığı kadarıyla kullanıcıların orijinal uygulamada vakit geçirmesini istiyor. İlerleyen dönemlerde bu kurallarda bir esneme olur mu bilinmiyor.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 1 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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