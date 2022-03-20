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Twitter, Sohbet Odaları için yeni bir kırpma aracını test etmeye başladıklarını duyurdu. Twitter Spaces tarafından paylaşılan bir tweet, özelliğin iOS'taki belirli toplantı sahipleri için sunulduğunu duyurdu.

Sohbetlerin bir kısmı kırpılarak akışta paylaşılabilecek

iOS için Twitter uygulamasında test edilmeye başlanan kırpma özelliği, toplantı sahiplerinin kayıtlı sohbetlerden 30 saniyelik klipler almasına olanak tanıyacak. Toplantı sahipleri bu klipleri akışlarında paylaşabilecek. Paylaşılan bu klipler tüm iOS kullanıcıları tarafından görülebilecek ve dinlenebilecek.

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Şirket, dinleyicilerin sohbetin sadece bir kısmını paylaşarak oluşabilecek kötüye kullanımı önlemek adına özelliği şu an için yalnızca toplantı sahipleriyle sınırlandırdı. Twitter, sohbetlerden klip alma özelliğinin çok yakında web ve Android'e de geleceğini duyurdu.

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Twitter, sesli sohbetlerden klip almayı test ediyor