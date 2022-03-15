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Twitter, geçtiğimiz hafta kullanıma sunduğu bir özelliği geri çektiğini duyurdu. Sosyal medya platformu, geçtiğimiz günlerde tweetlerin algoritmaya dayalı olarak gösterildiği Ana Sayfa akışı ve ters kronolojik tasarlanmış “En Son Tweetler” başlıklarının yer aldığı sekmeli bir görünümü kullanıma sunmuştu ancak kullanıcı geri dönüşleri şirketin bu karardan hızlıca vazgeçmesini sağladı.

'Sizi duyduk'

Twitter, 10 Mart'ta iOS kullanıcılarına yeni bir sekmeli arayüz sunmaya başlamıştı. Özellik, henüz yaygın olarak tüm kullanıcılara sunulmadan önce kullanıcı geri bildirimlerinin olumsuz olması sebebiyle platform, şimdilik bu özelliği kullanımdan kaldırdığını açıkladı.

Twitter Destek sayfasının bir paylaşımında 'sizi duyduk' diyerek kullanıcıların çoğunlukla kronolojik bir Ana Sayfa görünümü istediğini ve bu yüzden yeni de olsa sekmeli deneyimi şimdilik kaldırdıklarını paylaştı.

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Twitter, algoritmaya dayalı ana sayfa görünümünü sunmaya çalışan ilk şirket değil. Instagram da benzer bir uygulamaya gitmiş ve kullanıcılara ana sayfa görünümleri üzerinde yeni seçenekler sunmuştu ancak Twitter kullanıcıları, platformu bir bilgi alma yeri olarak da gördükleri için ana sayfalarında takip ettikleri hesaplardan gelen son paylaşımları görmek istiyorlar.

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Twitter, sekmeli Ana Sayfa görünümünden birkaç günde vazgeçti