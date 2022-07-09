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    Twitter, şirketin Elon Musk tarafından satın alınması için mahkemeye gidecek

    Sosyal medya platformu Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmadan çekilmesinin ardından yasal mücadele sözü verdi.                                      
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    Twitter, şirketin Musk'a satılması için mahkemeye gidecek
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    Twitter yönetimi, şirketin Elon Musk tarafından daha önce açıklanan ve üzerinde anlaşılan şartlarla satın alınmasına ilişkin anlaşmanın tamamlanması adına mahkemeye başvurulduğunu duyurdu.

    Twitter Yönetim Kurulu, anlaşmayı Musk ile kararlaştırılan fiyat ve şartlarda kapatmayı taahhüt ediyor ve satın alma anlaşmasını güvence altına almak için yasal işlem başlatmayı planlıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, "Delaware Chancery Mahkemesi'nde kazanacağımızdan eminiz." dedi.

    Delaware Chancery Mahkemesi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ticari ve diğer ekonomik içtihatları yöneten en eski mahkemedir. Chancery Mahkemesi, şirketler ve KOBİ'ler dahil olmak üzere bu tür kuruluşların iç işleriyle ilgili anlaşmazlıklar üzerinde geniş yargı yetkisine sahip.

    Elon Musk'a göre Twitter'daki sahte hesap sayısı %20

    8 Temmuz 2022'de Elon Musk, Twitter mikroblog hizmetini satın alma anlaşmasını iptal etti. Anlaşma şartlarına göre Musk, Twitter'ı satın almayı reddederse şirkete 1 milyar dolar para cezası ödemek zorunda kalacak. Twitter'ın fesih işlemini başlatması durumunda ise ünlü girişimciye tazminat ödenecek. İşlem için kapanış tarihi 24 Ekim 2022.

    Twitter, şirketin Musk'a satılması için mahkemeye gidecek
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    13 Mayıs 2022'de Elon Musk, Twitter satın alma anlaşmasının askıya alındığını duyurmuştu. Musk şirketten, sosyal ağdaki sahte hesapların sayısını talep etmiş ve sayılarının Twitter'ın açıkladığı gibi tüm kullanıcı hesaplarının %5'inden az olup olmadığını öğrenmek istemişti. Zira Musk'ın yaptığı testlere göre sosyal ağdaki sahte hesapların sayısı çok daha fazla: %20.

    Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesinin ana nedeni de, şirketin bu önemli verileri açık bir şekilde ünlü girişimciyle paylaşmaya bir türlü yanaşmaması.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 17 saat önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 17 saat önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 4 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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