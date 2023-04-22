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    Twitter, Tesla ve SpaceX'teki olaylar sonrasında Elon Musk'ın serveti çakıldı

    Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde Elon Musk’un sahibi olduğu şirketlerde yaşananların ardından milyarderin serveti, öfkeli hissedarlar yüzünden adeta yere çakıldı.
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    Twitter ve SpaceX olaylarından sonra Elon Musk'ın serveti çakıldı Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre, Musk'ın servetinde bu yıl şimdiye kadar yaşanan en büyük düşüşü gördü. Kısa bir süre içerisinde Musk’ın net serveti 12,6 milyar dolar azaldı. Bu büyük düşüş, Musk'ın liderliğindeki en büyük üç şirket olan SpaceX, Tesla ve Twitter için oldukça çalkantılı bir 24 saatin hemen ardından geldi.

    Musk'ın serveti çakıldı

    Twitter ve SpaceX olaylarından sonra Elon Musk'ın serveti çakıldı Tam Boyutta Gör
    Tesla, yatırımcılar ve hissedarlar için hayal kırıklığı yaratan ilk çeyrek sonuçlarını yayınladı ve şirketin brüt marjlarında neredeyse yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu bildirdi. Elektrikli otomobil (EV) üreticisi geçtiğimiz aylarda agresif fiyat indirimleri yapmış, bu hamle zor durumdaki EV pazarına rağmen satışları artırmış ancak sonuçta doğal olarak kar marjına darbe indirmişti. Tesla'nın hisse fiyatı Perşembe günü piyasalar kapandığında yüzde 9,8 düşerek 162,99 dolara geriledi. Bu düşüş önemli çünkü Musk'ın Tesla'daki yüzde 13'lük hissesi, 165 milyar dolarlık net servetinin en büyük payını oluşturuyor.

    Yine aynı gün SpaceX'in entegre Starship uzay aracı, ilk test uçuşundan dört dakika sonra Meksika Körfezi üzerinde kelimenin tam anlamıyla “havaya uçarak” büyük bir patlama ile binlerce parçaya bölündü. Starship, kontrolsüz bir şekilde dönmeye başlamadan önce fırlatma rampasından başarılı bir şekilde yükselse de birkaç dakika sonra yaklaşık 40 km yüksekte alev topuna dönüşmüştü. Musk'ın SpaceX'te yüzde 42 hissesi var ve "birkaç ay içinde" başka bir Starship test uçuşu yapmayı planlıyor.

    Şirketlerdeki başarısızlık etkiledi

    Twitter ve SpaceX olaylarından sonra Elon Musk'ın serveti çakıldı Tam Boyutta Gör
    Ve bir de Twitter var. Musk, Perşembe günü eski hesaplardan mavi onay işaretlerini kaldırma sözünü yerine getirdi ve ödeme yapmayan mavi tikli hesapların rozetleri ellerinden alındı. Twitter CEO'su, bir zamanlar adaletsiz bir "lordlar ve köylüler sistemi" olarak adlandırdığı eski doğrulamayı, kullanıcıların Twitter Blue'ya aylık 8 dolarlık (TR'de 150 TL)bir abonelik ödemesini gerektiren bir sistemle değiştirmişti. Reklam verenler ve medya kuruluşları, eski doğrulanmış onay işaretlerinin kaldırılmasının yanlış bilgilendirmeyi artırabileceğinden endişeli. Twitter Blue'yu satın alarak tanınmış kişileri, markaları ve devlet dairelerini taklit eden hesaplar nedeniyle daha önce de sorunlar yaşanmıştı ve bu süreç iyi yönetilmezse yeni krizler kapıda denebilir. Musk, net değerindeki bu son düşüşe rağmen Fransız iş insanı Bernard Arnault'nun ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi olmaya devam ediyor ancak makas giderek artıyor.
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    Z
    zDest_ 9 saat önce

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    haykoatmaca 19 saat önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 2 gün önce

    son derece güzel

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    emrahmt 2 gün önce

    [resim] mükemmel

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    KiLLeR© 4 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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