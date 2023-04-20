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    Tarihin en güçlü roketi SpaceX Starship, test uçuşunda patladı!

    SpaceX’in geliştirdiği ve tarihin en güçlü roketi olarak lanse edilen Starship, test uçuşu esnasında başarılı bir şekilde havalanmış olmasına rağmen hedef yörüngeye ulaşamadan infilak etti.
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    SpaceX Starship, test uçuşunda patladı! Tam Boyutta Gör
    Tarihin en büyük ve en güçlü roketi olan SpaceX Starship, bugün Türkiye saati ile 16:30 sularında Starbase istasyonundan fırlatıldı. Starship, başarılı bir fırlatma sekansı ile havalanmış olsa da hedef yörüngeye ulaşamadan önce, fırlatmadan yaklaşık 4 dakika sonra ne yazık ki havada infilak etti.

    Starship, infilak etti!

    Starship, Starbase istasyonundan biraz gecikmeli de olsa fırlatıldı. Fırlatma sekansı oldukça güçlü bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak roket havalandıktan bir süre sonra bazı şeyler ters gitmeye başladı. Bilindiği üzere Starship roketi iki aşamadan oluşuyordu: İlk aşama Falcon Heavy ve ikinci aşama roketin üst kısmı olan Starship. Falcon Heavy roketinin test bir noktasında, yeterli yüksekliğe ulaşıldıktan hemen sonra ayrılması ve Meksika Körfezi’ne sert iniş yapması gerekiyordu.

    Falcon Heavy, ayrıldıktan sonra havada bir tam takla atması ve iniş sekansına geçmesi gerekirken ayrılma gerçekleşmedi ve Starship bir bütün olarak havada dönmeye başladı. Ardından ise büyük bir patlama gerçekleşerek infilak etti. SpaceX tarafından yapılan açıklamada ekiplerin verileri incelemeye başladığı ve şimdiden bir sonraki uçuş testi için çalışmalara devam edildiği aktarıldı. Elon Musk, daha önce yaptığı açıklamada görevin başarı yüzdesinin yüzde 50 olduğunu aktarmış ve her halükarda süreci “heyecan garanti” olarak nitelendirmişti.

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    emrahmt 7 saat önce

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    Mehmet Akif 007 12 saat önce

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    KiLLeR© 1 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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