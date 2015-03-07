uTorrent programı ile gelen uygulamalar bitcoin kazanmak için bilgisayarınızı kullanıyor olabilir

En popüler bittorrent istemcilerinden uTorrent'i hedef alan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bir kaç gün önce uTorrent forumunda bir kullanıcının bilgisayarına yüklenen ve arka planda çalışan bir yazılımın olduğundan söz etmesi gözleri uTorrent cephesine çevirdi.
Birçoğumuzun günümüzde yükleme sırasında "İleri" seçeneğine ard arda tıklayarak yükleme yaptığının farkında olan yazılımcılar bu durumdan faydalanarak istenmeyen bir çok yazılım paketinin de asıl program ile birlikte yüklenmesinin yolunu açıyor. Bu noktada son dönemde uTorrenti yükleyen ya da güncelleyen kullanıcıların "Epic Scale" adındaki ek programa izin verip vermediklerini kontrol etmelerinde fayda var. Öyle ki bu programın kurulumu seçenek olarak çıkarken kurulumundan uTorrent veya başka bir kurum sorumlu olmuyor.
Ancak virüs programlarının güncellenen sürümlerindeki raporlara baktığımızda NOD32,Kaspersky ve McAfee gibi güvenlik yazılımları "Epic Scale" programını "Bitcoin Miner" olarak tanımlıyor. Bu terimi bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse bilgisayarını yük altında değilken sizden habersiz olarak arka planda çalışan ve yapımcısına "bitcoin" (Elektronik bir para birimi) kazandırıyor.
Kullanıcıların ücretsiz yazılımları yüklerken kurulum aşamasındaki adımları hızlıca geçmemeleri ve beraberinde gelecek zararlı yazılımlardan korunmak adına tüm adımları kabul etmemelerinde fayda var. Aksi takdirde hiç bir işinize yaramayacak programlar bilgisayarınızın kaynaklarını sömürerek başkaları için çalışmasına sebep olabilir.
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İndirme hızı ve herşey yolunda
Yeni sürümlerin reklamdan başka bir espirisi yok.
uTorrent 2.2.1 versiyonunu şuradan indirebilirsiniz.
oldapps.com/...
Bir zahmet okuyun abi!
Sonra yok o nereden çıktı, Google'ı açamıyorum gibi şeyler söylüyorlar.
bilgisayarları izleyip bi istetislik veya reklam verenler için ilgi alanı mı kaydedip gönderiyo??? veya reklamın kendisini pop up olarak filan mı açıyo?? hack yapmadığını tahmin ediyorum en azından.