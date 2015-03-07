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uTorrent programı ile gelen uygulamalar bitcoin kazanmak için bilgisayarınızı kullanıyor olabilir

4 yıl
5,1b
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25
Diğer Yazılım
Oğuz Avcı
Editör
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uTorrent programı ile gelen uygulamalar bitcoin kazanmak için bilgisayarınızı kullanıyor olabilir
En popüler bittorrent istemcilerinden uTorrent'i hedef alan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Bir kaç gün önce uTorrent forumunda bir kullanıcının bilgisayarına yüklenen ve arka planda çalışan bir yazılımın olduğundan söz etmesi gözleri uTorrent cephesine çevirdi.

Birçoğumuzun günümüzde yükleme sırasında "İleri" seçeneğine ard arda tıklayarak yükleme yaptığının farkında olan yazılımcılar bu durumdan faydalanarak istenmeyen bir çok yazılım paketinin de asıl program ile birlikte yüklenmesinin yolunu açıyor. Bu noktada son dönemde uTorrenti yükleyen ya da güncelleyen kullanıcıların "Epic Scale" adındaki ek programa izin verip vermediklerini kontrol etmelerinde fayda var. Öyle ki bu programın kurulumu seçenek olarak çıkarken kurulumundan uTorrent veya başka bir kurum sorumlu olmuyor.
Ancak virüs programlarının güncellenen sürümlerindeki raporlara baktığımızda NOD32,Kaspersky ve McAfee gibi güvenlik yazılımları "Epic Scale" programını "Bitcoin Miner" olarak tanımlıyor. Bu terimi bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse bilgisayarını yük altında değilken sizden habersiz olarak arka planda çalışan ve yapımcısına "bitcoin"  (Elektronik bir para birimi) kazandırıyor.

Kullanıcıların ücretsiz yazılımları yüklerken kurulum aşamasındaki adımları hızlıca geçmemeleri ve beraberinde gelecek zararlı yazılımlardan korunmak adına tüm adımları kabul etmemelerinde fayda var. Aksi takdirde hiç bir işinize yaramayacak programlar bilgisayarınızın kaynaklarını sömürerek başkaları için çalışmasına sebep olabilir. 

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doctor_bey 4 yıl
ben çoğu programın kullandığını düşünüyorum zaten
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haymanali2006 4 yıl doctor_bey
Bende öyle, maden olayı aldı başını gitti. Oyun oynarken görüntü işlerken bu işlemler sessiz sedasız yürüyor olabilir.
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Pi 4 yıl
Unchecky programini kurun. Bu tip programlari kurarken zararli olanlardaki tiki kaldiriyor. Temiz kurulum yapmis oluyorsunuz. Deneyin.
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symbiat 4 yıl
Utorrent 2,x den sonra öldü zaten. Windows mac ve linux için 2 mükemmel çözümden birini seçebilirsiniz; biri özellikle headless olarakta kullanabileceğiniz deluge, diğeri ise qbittorrent. İkiside mükemmel yazılımlar. Keza azureus (Vuze) istenmeyen özelliklerini devre dışı bıraktığınızda bir başka güzel seçenek. Bu 3 yazılım open source çözümler ve reklam - 3.parti pislik içermiyor. (Azureus da ek yazılım gelebilir bunu kontrol etmenizde fayda var)
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acbold 4 yıl
Kurarken zaten soruyor "reddet/onayla ve kur" seçenekleri var. Herşeyi ileri ileri basıp kuran bir zihniyetin bu tarz olaylara konuşma hakkı bulması ilginç. Bu ve bu tarz programlar uzun süredir uTorrent kurulumu yaparken mevcut,bilginize...
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lido 4 yıl
bazı tikleri kaldıracaksın kurarken herşeye next denmez
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Montmartre 4 yıl
Next next şeklinde kuranlar düşünsün.
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erkange 4 yıl
uzun zamandır reklamsız eski sürümü kullanıyorum.
İndirme hızı ve herşey yolunda
Yeni sürümlerin reklamdan başka bir espirisi yok.

uTorrent 2.2.1 versiyonunu şuradan indirebilirsiniz.
oldapps.com/...
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a_y_k_u_t 4 yıl
Bu haberler korsanı azaltmak için kurulan komplolar arkadaşlar asla kanmıyoruz :d
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umut_baris 4 yıl
Next next diye kuran adama her şey müstehak!

Bir zahmet okuyun abi!

Sonra yok o nereden çıktı, Google'ı açamıyorum gibi şeyler söylüyorlar.

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DH Misafiri 4 yıl
Windows üzerinde Transmission-qt kullanıyorum, uTorrent'in reklamları hayli can sıkıcı.
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hayhan 4 yıl
2.21 1102 en stabil sürüm, 4 yıldır sadece bunu kullanıyorum, yok böyle sürüm
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alicaptain 4 yıl
3 aydır çıldırıyorum bu bilgisayar niye kasıyor diye meğer bunun yüzündenmiş yapmadığım şey kalmadı çözmek için...zaten pentium işlemci ile çalışıyor bunun yüzünden parçalıyodum bilgisayarı
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Erreguay 4 yıl
bu bitcoin nasıl kazanılıyoki??
bilgisayarları izleyip bi istetislik veya reklam verenler için ilgi alanı mı kaydedip gönderiyo??? veya reklamın kendisini pop up olarak filan mı açıyo?? hack yapmadığını tahmin ediyorum en azından.
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888888888888999*9 4 yıl Erreguay
Hayır öyle değil. İşlemcini ve ekran kartını kullanarak mining yapıyor. Yani bitcoin üretimi yapıyor.
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redwolf0 4 yıl
U Torrent Yedirmiyiz
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Master_Evil 4 yıl
hala bitcoin kaldı mı ya
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