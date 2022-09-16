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    18 yaşındaki hacker, Uber'in sistemlerini çökertti

    Araç çağırma devi Uber, hacklendi. Şirketin bilgisayar sistemlerine sızmayı başaran hackerlar, Slack üzerinden çalışanlara mesaj yolladı.                        
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    uber hack

    Uber, Perşembe günü yaptığı açıklamada, bilgisayar sistemlerine sızıldığını ve yetkilileri uyardıklarını söyledi. Şirket, Twitter üzerinden “Şu anda bir siber güvenlik olayıyla karşı karşıyayız. Güvenlik birimleriyle iletişim halindeyiz, yeni bilgiler geldikçe burada yayınlayacağız.” açıklamasını yaptı.

    Uber'in bilgisayar sistemlerine sızıldı

    New York Times’ın bildirdiğine göre, Uber’in güvenlik ihlali öğrenilir öğrenilmez, araştırma başlatıldı ve dahili bilgisayar sistemlerinin çevrimdışı bırakıldığı tespit edildi. Uber ofisindeki çalışanlar, şirketin dahili mesajlaşma sistemi aracılığıyla Uber’in veri ihlaline maruz kaldığına dair bir mesaj bildirimi aldıklarını söyledi. Mesaj, hacker'ın erişmeyi başardığı bir Uber çalışanının hesabından gönderildi. Sonrasında, hacker'ların iletişim için kullandığı platform olan Slack’in kullanılmaması yönünde çalışanlara talimat verildi.

    Uber'den ilk açıklama: Siber güvenlik olayı araştırılıyor

    Uber, siber güvenlik olayına ilişkin henüz herhangi bir detay sunmadı; şüphesiz ki ilk soruşturmanın tamamlanmasının ardından açıklama gelecektir. Şirket, çok sayıda sürücünün kişisel verilerini elinde bulunduruyor. Bu bilgiler çalındı mı yoksa güvende mi henüz bilinmiyor.

    Uber'in geçmişi pek parlak değil

    Uber, son olarak 6 yıl önce büyük bir veri ihlali yaşamıştı. Hacker'lar, aralarında sürücülerin de bulunduğu 64 milyon kişiyle bağlantılı verileri ele geçirmişti. Ancak şirketin yaşadığı güvenlik ihlali 1 yıl sonra açığa çıktı. Daha da önemlisi, şirketin eski CEO’su Travis Kalanick yönetimindeki Uber, çalınan verilerin ortadan kaldırılması için hacker'lara 100.000 dolar teklif ederek olayı örtbas etmeye çalıştı. Bununla da sınırlı kalmadı; Uber, Eylül 2014’te yine hacklendi, binlerce sürücü ve araba hakkında bilgiler ele geçirildi. Şirket, beş ay boyunca bu olaydan hiç bahsetmedi.

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