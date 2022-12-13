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    Anlık Bildirim

    Uber, hack olayını araştırıyor: Çalışanların bilgileri sızdırıldı

    Uber, üç ay sonra tekrar siber saldırıya uğradı. Araç çağırma şirketi, çalışanların e-posta adresleri dahil veri sızıntısına neden olduğu bildirilen kişi hakkında araştırma başlattı.
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    Uber hack Teqtivity Tam Boyutta Gör
    Uber, Eylül ayında siber güvenlik olayıyla karşı karşıya kalmıştı; 18 yaşındaki hacker, Uber sistemlerine çökertmişti. Şirket, geçtiğimiz günlerde tekrar siber saldırıya uğradı.

    Bir hacker forumunda, 77.000’den fazla Uber çalışanının verilerinin yanı sıra Uber ve Uber Eats tarafından kullanılan mobil cihaz yönetim platformlarıyla ilişkili olduğu iddia edilen kaynak kodu paylaşıldı.

    Uber: İncelememiz sürüyor

    Uber sözcüsü Carissa Simons’ın açıklamasına göre, kaynak kodları Uber’a ait değil ve bunun Eylül ayında yaşanan siber güvenlik olayıyla da bir bağlantısı yok. Ancak şirket, yine de incelemeyi sürdürüyor.

    Hangi dosyalar paylaşıldı?

    Bilgi teknolojisi varlık yönetimi yazılım şirketi Teqtivity’e göre, paylaşılan veriler, seri numarası, marka ve model gibi cihaz bilgilerinin yanı sıra tam ad, iş e-posta adresi ve konum gibi kullanıcı bilgilerini içeriyor. Şirkete göre hacker, Uber’in kodları ve müşterileriyle ilgili veri dosyalarını barındıran AWS yedekleme sunucusuna erişmeyi başardı.

    Sızdırılan dosyalar herhangi bir kullanıcı bilgisi içermiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte dahili kod ve Uber kurumsal verileri, Uber çalışanlarına yönelik kimlik avı saldırılarında veya teorik olarak diğer sistemlere arka kapı için kullanılabilir.

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    PERİSKOP 1 saat önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

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    Ekrem71.5 1 saat önce

    ow ye

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    ugah6aiw 4 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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