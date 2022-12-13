Uber, hack olayını araştırıyor: Çalışanların bilgileri sızdırıldı

Bir hacker forumunda, 77.000’den fazla Uber çalışanının verilerinin yanı sıra Uber ve Uber Eats tarafından kullanılan mobil cihaz yönetim platformlarıyla ilişkili olduğu iddia edilen kaynak kodu paylaşıldı.
Uber: İncelememiz sürüyor
Uber sözcüsü Carissa Simons’ın açıklamasına göre, kaynak kodları Uber’a ait değil ve bunun Eylül ayında yaşanan siber güvenlik olayıyla da bir bağlantısı yok. Ancak şirket, yine de incelemeyi sürdürüyor.
Hangi dosyalar paylaşıldı?
Bilgi teknolojisi varlık yönetimi yazılım şirketi Teqtivity’e göre, paylaşılan veriler, seri numarası, marka ve model gibi cihaz bilgilerinin yanı sıra tam ad, iş e-posta adresi ve konum gibi kullanıcı bilgilerini içeriyor. Şirkete göre hacker, Uber’in kodları ve müşterileriyle ilgili veri dosyalarını barındıran AWS yedekleme sunucusuna erişmeyi başardı.
Sızdırılan dosyalar herhangi bir kullanıcı bilgisi içermiyor gibi görünüyor. Bununla birlikte dahili kod ve Uber kurumsal verileri, Uber çalışanlarına yönelik kimlik avı saldırılarında veya teorik olarak diğer sistemlere arka kapı için kullanılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...