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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft binasında rehine durumu: Şimdilik bir tehdit bulunamadı ve çalışanlar tahliye edildi

    Fransız oyun şirketi Ubisoft'un, Kanada'nın Montreal şehrindeki stüdyosunda çalışanlar rehin alındı. Bölgede birçok polis var ve sokaklar kapatıldı.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft binasında rehine durumu: Şimdilik bir tehdit bulunamadı ve çalışanlar tahliye edildi

    Son Durum (00:57): Tüm çalışanların tahliye edildiği binada bir tehdit bulunmadığı açıklandı. Kotaku'nun haberine göre TVA Nouvelles isimli haber kanalı, 911 çağrısının aldatmaca olduğunu söylüyor. Kimin sorumlu olduğu araştırılıyor.

    Orijinal haber: Assassin's Creed, Watch Dogs ve Far Cry gibi oyunların sahibi olan Ubisoft'un, Kanada'daki oyun stüdyosundan enteresan haberler geliyor.

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    Geçtiğimiz dakikalarda aktarılan bilgilere göre eli silahlı saldırganlar Montreal stüdyosunu basmış ve çalışanları rehin almış. Bölgede birçok polisin olduğu ve hatta bir helikopterin de yukarıdan durumu kontrol ettiği söylendi. Çevre sokaklar tamamen kapatılmış ve kontrol altına alınmış

    Montreal polisinin aptığı açıklamaya göre bir soygun ihtimali söz konusu. Ayrıca Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante "Halkı Mile End bölgesinden uzak durmaya çağırıyoruz." dedi. Ubisoft Sözcüsü Heather Steele ise durumdan haberdar olduklarını söyledi. Olaya ait çevreden alınan görüntüleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Güncelleme 00:15 - Binadaki çalışanların polis eşliğinde binadan tahliye edildiği söyleniyor.

    Güncelleme 00:23 - Çalışanlar yavaş yavaş binadan tahliye ediliyor ve Gamasutra'nın haberine göre, polis herhangi bir tehdit bulamamış.

    Güncelleme 00:28 - Yaşananların şaka olduğuna dair söylentiler var.



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    Omisis046 (Cem Özdemir) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ubisoft ün kazanmak için yapmış olabilir. Veledin birine parayla yaptırır, kimse de birşey anlamaz.
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    HeavyClocker (Murat Demir) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Diğer kaynaklarda ubisoftun yaptığı bir şaka, bir marketing kampanyası olduğu yazılmış saatler önce. Kontrol ederseniz daha güzel olacaktır.
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    cengiz7 5 sa. ( Mesaj Silindi ) HeavyClocker
    Böyle marketing kampanyası yapmaz hiçbir şirket. Yapılan iş illegal ve kamu görevlilerini meşgul ediyor. Eğer dediğin gibi bu olayın altında ubisoftun kendisi olsa yiyecekleri cezanın haddi hesabı olmazdı. Bir velet aramıştır yine her zamanki gibi.
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ne perhiz şimdi la
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