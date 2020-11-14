Ubisoft binasında rehine durumu: Şimdilik bir tehdit bulunamadı ve çalışanlar tahliye edildi

Son Durum (00:57): Tüm çalışanların tahliye edildiği binada bir tehdit bulunmadığı açıklandı. Kotaku'nun haberine göre TVA Nouvelles isimli haber kanalı, 911 çağrısının aldatmaca olduğunu söylüyor. Kimin sorumlu olduğu araştırılıyor.

Orijinal haber: Assassin's Creed, Watch Dogs ve Far Cry gibi oyunların sahibi olan Ubisoft'un, Kanada'daki oyun stüdyosundan enteresan haberler geliyor.

Ayrıca Bkz. "Haftalık Film Önerisi 01: The Vast of Night"

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Geçtiğimiz dakikalarda aktarılan bilgilere göre eli silahlı saldırganlar Montreal stüdyosunu basmış ve çalışanları rehin almış. Bölgede birçok polisin olduğu ve hatta bir helikopterin de yukarıdan durumu kontrol ettiği söylendi. Çevre sokaklar tamamen kapatılmış ve kontrol altına alınmış

Montreal polisinin aptığı açıklamaya göre bir soygun ihtimali söz konusu. Ayrıca Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante "Halkı Mile End bölgesinden uzak durmaya çağırıyoruz." dedi. Ubisoft Sözcüsü Heather Steele ise durumdan haberdar olduklarını söyledi. Olaya ait çevreden alınan görüntüleri aşağıda bulabilirsiniz.

Güncelleme 00:15 - Binadaki çalışanların polis eşliğinde binadan tahliye edildiği söyleniyor.

Güncelleme 00:23 - Çalışanlar yavaş yavaş binadan tahliye ediliyor ve Gamasutra'nın haberine göre, polis herhangi bir tehdit bulamamış.

Güncelleme 00:28 - Yaşananların şaka olduğuna dair söylentiler var.

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