Ubisoft Mağazası'nda %75'e varan indirim: 240 TL'lik siparişe 160 TL'lik ekstra indirim

Ubisoft kendi dijital mağazası Ubisoft Store'da yeni bir indirim başlattı. Bu indirime ek olarak bir kod sayesinde 160 TL'lik ekstra indirim kullanabiliyorsunuz.
240 TL Yerine 80 TL
Şu anda Ubisoft'un kendi mağazası üzerinde bir indirim mevcut. İndirim oranlarına baktığımızda yüzde 75'e kadar ulaştığını ve hemen hemen her oyunda bir indirim olduğunu görebiliyoruz. Son oyunlar da indirimlere dahil.
İndirim oranlarının güzel olmasının yanı sıra Ubisotf bir güzellik daha yapmış durumda. Sepetinizi hazırlayıp sepete gittiğinizde "LEGEND22" kodunu kullanarak minimum 240TL'lik alışverişinize 160 TL'lik ekstra indirim kazanabilirsiniz. İndirimin son tarihi 31 Mayıs 2022. İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun
[resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş
sonuçta bir şekilde olay dönüyor.
Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D