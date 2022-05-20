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    Anlık Bildirim

    Ubisoft Mağazası'nda %75'e varan indirim: 240 TL'lik siparişe 160 TL'lik ekstra indirim

    Epic Games'in ardından Ubisoft'un kendi mağazasında da indirim başladı ve gerçekten güzel bir indirim olduğunu söylemekte fayda var.                             
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    Ubisoft Mağazası'nda %75'e varan indirim başladı
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    Ubisoft kendi dijital mağazası Ubisoft Store'da yeni bir indirim başlattı. Bu indirime ek olarak bir kod sayesinde 160 TL'lik ekstra indirim kullanabiliyorsunuz.

    240 TL Yerine 80 TL

    Şu anda Ubisoft'un kendi mağazası üzerinde bir indirim mevcut. İndirim oranlarına baktığımızda yüzde 75'e kadar ulaştığını ve hemen hemen her oyunda bir indirim olduğunu görebiliyoruz. Son oyunlar da indirimlere dahil.

    İndirim oranlarının güzel olmasının yanı sıra Ubisotf bir güzellik daha yapmış durumda. Sepetinizi hazırlayıp sepete gittiğinizde "LEGEND22" kodunu kullanarak minimum 240TL'lik alışverişinize 160 TL'lik ekstra indirim kazanabilirsiniz. İndirimin son tarihi 31 Mayıs 2022. İndirim sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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