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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te Mega İndirim dönemi başladı: İndirim kuponu döndü

    Epic Games'te yazın yaklaşmasıyla yeni indirim dönemi olan Mega İndirim Mayıs 2022 başladı. Ayrıca yine değiştirilmiş olsa da ekstra kuponlar da mevcut.          
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    Epic Games'te Mega İndirim dönemi başladı
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    Epic Games'te yeni indirim dönemi başladı. Mega İndirim Mayıs 2022 ismi ile başlayan indirimlerle birlikte kuponlar da geri döndü.

    Epic Games Mega İndirim Mayıs 2022

    Her zaman olduğu gibi birçok oyun şu anda Epic Games'te indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 16 Haziran. İndirimdeki oyunların tamamını burada bulabilirsiniz. Buradaki indirimlere ek olarak Epic Games bizlere yine kupon hediye ediyor. Ancak bu sefer kupon %25'lik bir indirim sağlıyor.

    Ayrıca 16 Haziran'a kadar Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunları da sürpriz ve büyük yapımlar olacak. 

    Epic Store Mega İndirim Kuponumu Nasıl Kullanırım?

    Epic Store MEGA İndirim Kuponun, Epic Games Store'dan bir sonraki uygun, tek başına ya da toplu olarak 199,99 TL ve üzeri olan herhangi bir veya birden fazla oyunu satın aldığında ödeme aşamasında ya da alışveriş sepetinde otomatik olarak uygulanır. Bir alışveriş sepetinde birlikte satın alınan tüm uygun oyunların her birinde ödeme sırasında %25 indirim olacak. Yani, iki uygun oyun içeren tek bir alışveriş sepeti satın alımında iki oyunun kendi fiyatı üzerinden %25 indirim alacaksın ve bu durum daha fazla oyunda da geçerli olacak. Şu anda alışveriş sepetinde bir seferde en fazla 50 oyun satın alabilirsin.

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    supervisorberk 1 gün önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 4 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 4 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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