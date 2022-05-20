Epic Games'te Mega İndirim dönemi başladı: İndirim kuponu döndü

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Epic Games'te yeni indirim dönemi başladı. Mega İndirim Mayıs 2022 ismi ile başlayan indirimlerle birlikte kuponlar da geri döndü.

Epic Games'in gizemli ücretsiz oyunu belli oldu 16 sa. önce eklendi

Epic Games Mega İndirim Mayıs 2022

Her zaman olduğu gibi birçok oyun şu anda Epic Games'te indirime girmiş durumda. İndirimlerin son tarihi 16 Haziran. İndirimdeki oyunların tamamını burada bulabilirsiniz. Buradaki indirimlere ek olarak Epic Games bizlere yine kupon hediye ediyor. Ancak bu sefer kupon %25'lik bir indirim sağlıyor.

Ayrıca 16 Haziran'a kadar Epic Games'in haftalık ücretsiz oyunları da sürpriz ve büyük yapımlar olacak.

Epic Games'in gizemli ücretsiz oyunu belli oldu 16 sa. önce eklendi

Epic Store Mega İndirim Kuponumu Nasıl Kullanırım?

Epic Store MEGA İndirim Kuponun, Epic Games Store'dan bir sonraki uygun, tek başına ya da toplu olarak 199,99 TL ve üzeri olan herhangi bir veya birden fazla oyunu satın aldığında ödeme aşamasında ya da alışveriş sepetinde otomatik olarak uygulanır. Bir alışveriş sepetinde birlikte satın alınan tüm uygun oyunların her birinde ödeme sırasında %25 indirim olacak. Yani, iki uygun oyun içeren tek bir alışveriş sepeti satın alımında iki oyunun kendi fiyatı üzerinden %25 indirim alacaksın ve bu durum daha fazla oyunda da geçerli olacak. Şu anda alışveriş sepetinde bir seferde en fazla 50 oyun satın alabilirsin.

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Epic Games'te Mega İndirim dönemi başladı