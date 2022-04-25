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    Anlık Bildirim

    Far Cry ve Assassin's Creed ile tanınan oyun şirketi Ubisoft satılabilir

    Bloomberg'in yaptığı habere göre bazı özel sermaya şirketleri Ubisoft'u satın alabilir. Kotaku'nun kaynakları ise Ubisoft'un bir satın alıma hazırlandığını düşünüyor.
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    Ubisoft satılabilir
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    Far Cry, Assassin's Creed ve daha birçok popüler oyun serisi ile tanınan Ubisoft'un satın alınabileceğine dair bazı söylentiler ortaya çıktı.

    Ubisoft Satılabilir

    Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'ten enteresan haberler geldi. Bloomberg'in haberine göre bazı özel sermaya şirketleri Ubisoft'u satın alabilir. Bilgilerin söylenti olduğunu söyleyelim ancak Bloomberg'in güvenilir haber yapan bir yer olduğunu belirtelim. Söylenenlere göre Blackstone Inc. ve KKR & Co gibi şirketler Ubisoft'u satın alma planı yapıyor ve şu anda şirketi inceliyorlar.

    Kotaku'nun kaynakları ise Ubisoft'un bir süredir bir satın alıma hazırlık yaptığını düşünüyor. Son zamanlarda Ubisoft'un kıdemli çalışanları şirketten ayrılıyor ve bu da söylentileri güçlendiriyor diyebiliriz. Bİlgilere göre şu anda bir görüşme yapılmış değil ancak bu yıl içerisinde gelişmeleri görebiliriz. Oyun sektöründeki satın alımlar son dönemde ciddi oranda artmış durumda ve Sony - Microsoft gibi şirketlerin bu satın alımda istekli olup olmayacağı bilinmiyor.

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    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

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    marto1 2 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

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    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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