Merakla beklenen Baldur's Gate III'ün tam sürümü 2023'te çıkış yapacak

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Larian Studios'un yaptığı sıra tabanlı açık dünya rol yapma oyunu Baldur's Gate 3'ten güzel haber geldi.

Tam Sürüm 2023'te

Geçtiğimiz saatlerde oyuun geliştiricisi olan Larian Studios, 2019'da oyunun duyurulmasından bu yana şu ana kadar neler olduğuyla ilgili bir video paylaştı. Video içerisinde oyunun beklenen tam sürümü için de güzel bir haber geldi. Videoya göre oyunun tam sürümü 2023 yılı içerisinde çıkış yapacak. Ne yazık ki net bir tarih verilmedi.

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Baldur's Gate III kesinlikle Divinity 2'nin de ardından oyuncuların daha da ilgisini çeken bir oyun oldu. Oyunun erken erişim sürümü de hatalarına rağmen büyüklüğünü, kalitesini ve emeği kanıtladı. Oyuna geçtiğimiz yıl gelen Türkçe altyazı desteği de gerçekten bizler için büyük ve güzel bir haber. Umuyoruz ki oyunun tam sürümü de en az erken erişim sürümü kadar keyifli olur. Bahsi geçen videoyu aşağıda bulabilirsiniz. Oyunun Steam sayfasını burada bulabilirsiniz.

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Baldur's Gate III'ün tam sürümü 2023'te çıkış yapacak