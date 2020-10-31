Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir

PlayStation 5'in duyurulduğu günden bu yana en çok merak edilen konulardan biri de geriye uyumluluk özelliğiydi. Xbox'ın daha uzun süredir kullandığı bu özelliği, PlayStation ilk kez kullanacak.
Ayrıca Bkz. "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı"
Daha önce PlayStation 5'te geriye uyumluluk olacağı ancak her oyunda olmayacağı açıklanmıştı. Sonrasında ise geriye uyumlu olmayacak oyunların listesi paylaşıldı. Liste sadece 10 oyundan oluşuyordu ve bilinirlik açısından o kadar büyük oyunlar değildi. Bu da haliyle oyuncuları rahatlattı.
Geçtiğimiz saatlerde ise Ubisoft resmi internet sitesi üzerinden bir liste yayınladı. Listede PlayStation 4 oyunlarından, geriye uyumluluk özelliği ile PlayStation 5'te çalışmayacak oyunlar yer alıyordu. Birkaç saat sonra ise bu liste silindi ve Gematsu isimli siteye bir açıklama yapıldı. Açıklama ise şöyle: "Yayınlanan makalede yanlışlıklar olabileceği için makaleyi şimdilik kaldırdık.". Listedeki oyunları aşağıda bulabilirsiniz.
- Assassin’s Creed Syndicateİlginizi Çekebilir Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenlere "Spider-Man: Into the Spider-Verse" kostümü verilecek
- Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack
- Assassin’s Creed Chronicles: India
- Assassin’s Creed Chronicles: China
- Assassin’s Creed Chronicles: Russia
- Risk
- Star Trek: Bridge Crew
- Werewolves Within
- Space Junkies
https://www.gematsu.com/2020/10/assassins-creed-syndicate-assassins-creed-chronicles-series-not-backward-compatible-on-ps5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
xd
MERHaba kız var mı :D