Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir

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PlayStation 5'in duyurulduğu günden bu yana en çok merak edilen konulardan biri de geriye uyumluluk özelliğiydi. Xbox'ın daha uzun süredir kullandığı bu özelliği, PlayStation ilk kez kullanacak.

Ayrıca Bkz. "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı"

Daha önce PlayStation 5'te geriye uyumluluk olacağı ancak her oyunda olmayacağı açıklanmıştı. Sonrasında ise geriye uyumlu olmayacak oyunların listesi paylaşıldı. Liste sadece 10 oyundan oluşuyordu ve bilinirlik açısından o kadar büyük oyunlar değildi. Bu da haliyle oyuncuları rahatlattı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Ubisoft resmi internet sitesi üzerinden bir liste yayınladı. Listede PlayStation 4 oyunlarından, geriye uyumluluk özelliği ile PlayStation 5'te çalışmayacak oyunlar yer alıyordu. Birkaç saat sonra ise bu liste silindi ve Gematsu isimli siteye bir açıklama yapıldı. Açıklama ise şöyle: "Yayınlanan makalede yanlışlıklar olabileceği için makaleyi şimdilik kaldırdık.". Listedeki oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

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- Assassin’s Creed Syndicate

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- Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

- Assassin’s Creed Chronicles: India

- Assassin’s Creed Chronicles: China

- Assassin’s Creed Chronicles: Russia

- Risk

- Star Trek: Bridge Crew

- Werewolves Within

- Space Junkies

https://www.gematsu.com/2020/10/assassins-creed-syndicate-assassins-creed-chronicles-series-not-backward-compatible-on-ps5

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