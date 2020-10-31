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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir

    Geçtiğimiz saatlerde Ubisoft, kendi yayınladığı oyunlardan geriye uyumluluk sayesinde PlayStation 5'te çalışmayacak olan oyunları listeledi. Ardından da listeyi kaldırdı.
    11 dk.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir
    Tam Boyutta Gör

    PlayStation 5'in duyurulduğu günden bu yana en çok merak edilen konulardan biri de geriye uyumluluk özelliğiydi. Xbox'ın daha uzun süredir kullandığı bu özelliği, PlayStation ilk kez kullanacak. 

    Ayrıca Bkz. "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı"

    Daha önce PlayStation 5'te geriye uyumluluk olacağı ancak her oyunda olmayacağı açıklanmıştı. Sonrasında ise geriye uyumlu olmayacak oyunların listesi paylaşıldı. Liste sadece 10 oyundan oluşuyordu ve bilinirlik açısından o kadar büyük oyunlar değildi. Bu da haliyle oyuncuları rahatlattı. 

    Geçtiğimiz saatlerde ise Ubisoft resmi internet sitesi üzerinden bir liste yayınladı. Listede PlayStation 4 oyunlarından, geriye uyumluluk özelliği ile PlayStation 5'te çalışmayacak oyunlar yer alıyordu. Birkaç saat sonra ise bu liste silindi ve Gematsu isimli siteye bir açıklama yapıldı. Açıklama ise şöyle: "Yayınlanan makalede yanlışlıklar olabileceği için makaleyi şimdilik kaldırdık.". Listedeki oyunları aşağıda bulabilirsiniz.

    Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir
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    - Assassin’s Creed Syndicate

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    - Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

    - Assassin’s Creed Chronicles: India

    - Assassin’s Creed Chronicles: China

    - Assassin’s Creed Chronicles: Russia

    - Risk

    - Star Trek: Bridge Crew

    - Werewolves Within

    - Space Junkies



    https://www.gematsu.com/2020/10/assassins-creed-syndicate-assassins-creed-chronicles-series-not-backward-compatible-on-ps5 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
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