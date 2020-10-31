Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı Marvel's Spider-Man'in bağımsız DLC'si tarzındaki Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'ten yeni bir video paylaşıldı.

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Paylaşılan bu videoda oyunun, yani Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in yükleme ekranını görüyoruz. PlayStation 5'in donanımı ilk açıklandığında hem hayranlar hem de oyun geliştiricileri, konsolun SSD'si için oldukça heyecanlanmıştı. Bu video da aslında heyecanın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarıyor. Oyunun menüsünden, oyuna geçmek sadece 2 saniye sürüyor.

Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Marvel's Spider-Man: Miles Morales 12 Kasım'da PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanacak. Bu videonun PlayStation 5 için olduğunu hatırlatalım.

Buraya tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz.

https://www.gematsu.com/2020/10/marvels-spider-man-miles-morales-ps5-cold-boot-video

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