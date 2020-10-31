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    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı

    Marvel's Spider-Man'in bağımsız DLC'si tarzındaki Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in yükleme süresi için paylaşılan video oldukça şaşırtıcı.
    1 sa.
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    36
    4
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Insomniac Games'in yaptığı Marvel's Spider-Man'in bağımsız DLC'si tarzındaki Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'ten yeni bir video paylaşıldı.

    İlginizi Çekebilir Avatar Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenlere "Spider-Man: Into the Spider-Verse" kostümü verilecek

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 ve RTX 3090 alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War hediye"

    Paylaşılan bu videoda oyunun, yani Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in yükleme ekranını görüyoruz. PlayStation 5'in donanımı ilk açıklandığında hem hayranlar hem de oyun geliştiricileri, konsolun SSD'si için oldukça heyecanlanmıştı. Bu video da aslında heyecanın ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarıyor. Oyunun menüsünden, oyuna geçmek sadece 2 saniye sürüyor.

    Bahsi geçen videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Marvel's Spider-Man: Miles Morales 12 Kasım'da PlayStation 5 ve PlayStation 4 için yayınlanacak. Bu videonun PlayStation 5 için olduğunu hatırlatalım.

    Buraya tıklayarak videoyu izleyebilirsiniz.



    https://www.gematsu.com/2020/10/marvels-spider-man-miles-morales-ps5-cold-boot-video Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    gokhanvai (Gökhan Tuna) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benim ps4'te oyunu oynarken aşağı atıp, tekrar girme seviyemden daha hızlı oyuna girdi yaa. Resmen şaka gibi bir hız.
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    gowlet 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oha rüya gibi..
    Yanıtla +1
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yükleme ekranı olmaynca daha güzel.
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    joven 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Epey hızlı PC oyunlarda ssd oyun yükleme hızları ne durumda ?
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