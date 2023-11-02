Ubisoft, Assassin's Creed dahil 10 oyuna desteği kesiyor

Ubisoft, çeşitli platformlarda bulunan çok sayıda oyun için çevrimiçi hizmetleri durduracağını duyurdu. Artık desteği kesilen oyunlar arasında Assassin’s Creed serisi, Ghost Recon Future Soldier ve Heroes of Might and Magic VI gibi sevilen yapımlar yer alıyor.

Assassin’s Creed 2 dahil 10 oyunun fişi çekiliyor

Bugün yaptığı duyuruda Ubisoft, 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren içerisinde Assasin's Creed oyunlarının da bulunduğu 10 yapıma olan desteği keseceğini duyurdu. Bunlar arasında, Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations ve Ghost Recon Future Soldier gibi sevilen oyunlar yer alıyor.

Sunucu kapatma kararı ise en çok PC kullanıcılarını etkileyecek. Niketim listede bulunan 10 oyundan 6'sının PC platformunda bulunduğunu görüyoruz. İşte sunucuları kapanan Ubisoft oyunları;

Assassin's Creed II (Xbox 360)

Assassin's Creed Brotherhood (Mac)

Assassin's Creed Liberation HD (PlayStation 3, Xbox 360)

Assassin's Creed Revelations (PC)

Ghost Recon Future Soldier (PC)

Heroes of Might and Magic VI (PC)

NCIS (PC)

Splinter Cell: Conviction (Xbox 360)

R.U.S.E. (PC)

Trials Evolution (PC)

Bu oyunların halihazırda listelenmeye ve oynanmaya devam edeceğini belirtelim. Ancak çok oyunculu desteğin yanı sıra, oyuncular artık Ubisoft hesaplarını oyun içinde bağlayamayacak veya diğer çevrimiçi özellikleri kullanamayacak. Ayrıca listede bulunan yapımlar için Ubisoft Connect ödül programı da çok yakında askıya alınıyor.

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Ubisoft'tan gelen kararın şaşırtıcı olmadığını belirtmekte fayda var. Niketim geçtiğimiz yıl Prince of Persia: The Forgotten Sands, Rayman Legends, Anno 2070, Space Junkies, Silent Hunter 5, ZombiU ve Splinter Cell: Blacklist gibi oyunların da sunucuları kapatılmıştı. Kapatma kararının nedeni olarak Ubisoft, güncelliği sona eren teknolojilere atıfta bulundu.

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Ubisoft, Assassin's Creed dahil onlarca oyunun fişini çekiyor!