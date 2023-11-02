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    Ubisoft, Assassin's Creed dahil 10 oyuna desteği kesiyor

    Ubisoft, içerisinde Assassin's Creed serisinin de bulunduğuı neredeyse bir düzine oyun için destek vermeyi keseceğini duyurdu. İşte sunucuları kapanan Ubisoft oyunları...
    Ubisoft, Assassin's Creed dahil onlarca oyunun fişini çekiyor! Tam Boyutta Gör

    Ubisoft, çeşitli platformlarda bulunan çok sayıda oyun için çevrimiçi hizmetleri durduracağını duyurdu. Artık desteği kesilen oyunlar arasında Assassin’s Creed serisi, Ghost Recon Future Soldier ve Heroes of Might and Magic VI gibi sevilen yapımlar yer alıyor.

    Assassin’s Creed 2 dahil 10 oyunun fişi çekiliyor

    Bugün yaptığı duyuruda Ubisoft, 25 Ocak 2024 tarihinden itibaren içerisinde Assasin's Creed oyunlarının da bulunduğu 10 yapıma olan desteği keseceğini duyurdu. Bunlar arasında, Assassin's Creed II, Brotherhood, Revelations ve Ghost Recon Future Soldier gibi sevilen oyunlar yer alıyor.

    Sunucu kapatma kararı ise en çok PC kullanıcılarını etkileyecek. Niketim listede bulunan 10 oyundan 6'sının PC platformunda bulunduğunu görüyoruz. İşte sunucuları kapanan Ubisoft oyunları;

    • Assassin's Creed II (Xbox 360)
    • Assassin's Creed Brotherhood (Mac)
    • Assassin's Creed Liberation HD (PlayStation 3, Xbox 360)
    • Assassin's Creed Revelations (PC)
    • Ghost Recon Future Soldier (PC)
    • Heroes of Might and Magic VI (PC)
    • NCIS (PC)
    • Splinter Cell: Conviction (Xbox 360)
    • R.U.S.E. (PC)
    • Trials Evolution (PC)

    Bu oyunların halihazırda listelenmeye ve oynanmaya devam edeceğini belirtelim. Ancak çok oyunculu desteğin yanı sıra, oyuncular artık Ubisoft hesaplarını oyun içinde bağlayamayacak veya diğer çevrimiçi özellikleri kullanamayacak. Ayrıca listede bulunan yapımlar için Ubisoft Connect ödül programı da çok yakında askıya alınıyor.

    Ubisoft'tan gelen kararın şaşırtıcı olmadığını belirtmekte fayda var. Niketim geçtiğimiz yıl Prince of Persia: The Forgotten Sands, Rayman Legends, Anno 2070, Space Junkies, Silent Hunter 5, ZombiU ve Splinter Cell: Blacklist gibi oyunların da sunucuları kapatılmıştı. Kapatma kararının nedeni olarak Ubisoft, güncelliği sona eren teknolojilere atıfta bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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