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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı

    Açık dünya oyunu olan Ubisoft'un Zelda Breath of The Wild benzeri yeni oyunu Immortals: Fenyx Rising’ten iki yeni fragman paylaşıldı. Fragmanlardan biri çıkış fragmanı.
    2 hf.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı aksiyon macera oyunu Immortals: Fenyx Rising'ten iki yeni fragman paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla"

    Eski adı Gods and Monsters olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020'de PC (Uplay ve Epic Games), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için yayınlanacak. Oyunun bahsi geçen fragmanlarını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz

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    Tanıtım Yazısı

    TANRILARIN SON UMUDU SENDE

    Kahraman Fenyx olarak, Yunan tanrılarını karanlık bir lanetten kurtarmak için maceraya atıl.

    Destansı bir mücadelede, tanrıların efsanevi güçlerini kullan, mitolojik yaratıklara meydan oku ve Yunan mitolojisinin en müthiş Titanı Typhon'u dize getir.

    MİTOLOJİK DÜŞMANLARA MEYDAN OKU

    Cyclops, Medusa veya Minotaur gibi efsanevi yaratıklarla yüzleş, havada ve karada göğüs göğüse mücadelelerde tanrılardan aldığın yetenek ve silahlarını kullanarak hepsinin hakkından gel.

    TANRILARIN GÜCÜNÜ KULLAN

    Olimpos tanrılarının bahşettiği güçleri kullanarak mitolojik canavarlarla savaş, antik bulmacaları çöz ve muazzam bir açık dünyayı keşfet.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    SeniorGrandMaster 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tüm oyunlardan bıktım. Artık oynayasim gelmiyor.
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    soneday (Soner Çakır) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fragmanın ubisoft türkiye hesabındaki türkçe fragmanı neden eklemiyorsunuz anlamıyorum

    https://www.youtube.com/watch?v=nBXTY7sTpAc
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    koçari (ali burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) soneday
    Oyunda resmi TR dil var mı ki ?

    Yoksa fragman Tr olsa ne olmasa ne !
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    koçari (ali burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
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    pastadanadam 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyunun Game Pass'e gelme olasılığını çok yüksek hissediyorum. O yüzden almayacağım :d
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    koçari (ali burak) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) pastadanadam
    Aşırı pahalı, düzgün indirime girerse bende almayı düşünüyorum.
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    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zelda tutunca ubi bir şansını denedi bakalım tutacak mı
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    gokhanvai (Gökhan Tuna) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Vallaha ben Odyssey'i çok sevdiğim için bu oyun da oldukça hoşuma gitti. Grafikleri de oldukça hoş. İleride mutlaka fiyatı düşecektir. Kesinlikle alıp oynamak isterim.
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    trooe199 (Skinoski Sama) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun Titan Quest olmuş sanki. Typhon, Titan, Sacred Olive Tree, Hydra...
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