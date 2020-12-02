Ubisoft’un Zelda benzeri oyunu Immortals: Fenyx Rising’in çıkış fragmanı paylaşıldı

Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ubisoft'un yaptığı aksiyon macera oyunu Immortals: Fenyx Rising'ten iki yeni fragman paylaşıldı.
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Eski adı Gods and Monsters olan Immortals: Fenyx Rising, 3 Aralık 2020'de PC (Uplay ve Epic Games), PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve Stadia için yayınlanacak. Oyunun bahsi geçen fragmanlarını ve tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsinizİlginizi Çekebilir PlayStation 5 özel oyunu Returnal, 19 Mart'ta çıkıyor
Tanıtım Yazısı
TANRILARIN SON UMUDU SENDE
Kahraman Fenyx olarak, Yunan tanrılarını karanlık bir lanetten kurtarmak için maceraya atıl.
Destansı bir mücadelede, tanrıların efsanevi güçlerini kullan, mitolojik yaratıklara meydan oku ve Yunan mitolojisinin en müthiş Titanı Typhon'u dize getir.
MİTOLOJİK DÜŞMANLARA MEYDAN OKU
Cyclops, Medusa veya Minotaur gibi efsanevi yaratıklarla yüzleş, havada ve karada göğüs göğüse mücadelelerde tanrılardan aldığın yetenek ve silahlarını kullanarak hepsinin hakkından gel.
TANRILARIN GÜCÜNÜ KULLAN
Olimpos tanrılarının bahşettiği güçleri kullanarak mitolojik canavarlarla savaş, antik bulmacaları çöz ve muazzam bir açık dünyayı keşfet.
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istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=nBXTY7sTpAc
Yoksa fragman Tr olsa ne olmasa ne !