Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla

    CD Projekt Red'in yeni oyunu Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok az bir süre kaldı ve oyuncular fazlasıyla heyecanlı. CD Projekt ise geçtiğimiz saatlerde oyunun ön siparişleri ile ilgili açıklama yaptı.
    9 sn.
    0
    2
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla

    Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok kısa bir süre kaldı ve her geçen gün yeni bilgiler paylaşılıyor. Oyunun reklamı son birkaç aydır fazlasıyla yapılıyor ve insan oyunun satışlarını merak etmiyor değil açıkçası.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı: Yıl Sonu Fırsatları"

    İlginizi Çekebilir Avatar CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor

    Şirketin finans müdürü Piotr Nielubowicz ise geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili yeni bilgiler verdi. Bu bilgiler arasında en dikkat çekenlerden biri de Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı. Ne yazık ki tam bir sayı söylenmedi ancak şu ana kadar çıkış yapan her bir Witcher oyunundan daha fazla olduğu açıklandı. İlk iki Witcher oyununun çok fazla ön sipariş aldığını pek söyleyemeyiz ancak üçüncü oyunun ön siparişi bir hayli fazladır. Bu yüzden üçüncü oyunun ön siparişlerini geçmesi CD Projekt Red için güzel bir haber.

    Ayrıca açıklama göre Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher oyunlarından bariz bir şekilde fazlaymış. Son olarak da satışların %50'sinden fazlasının dijital olması bekleniyormuş. 

    Bir diğer haber ise oyunda Johnny Silverhand'i canladnıran popüler oyuncu Keanu Reeves'in oyunu oynadığı açıklandı. Açıklamaya göre Keanu Reeves oyunu oynamış ve fazlasıyla beğenmiş. 

    Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.



    https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-preorders-visibly-higher-than-any-witcher-game/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    1BilimAdamı

    En havalı şöför yada en "hava"sız?

    2 saat önce
    1BilimAdamı

    xd

    2 saat önce
    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    7 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    8 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    10 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    22 saat önce
    bankalarkredi

    kredibankalar.com ziyaret edin.

    2 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 sn. GÖRÜNTÜLENEN Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla Sonraki Curiosity'nin Mars'taki 1 yılını gösteren 4K video 1 sa. Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu 1 sa. Sonic the Hedgehog 2'nin çekim ve vizyon tarihleri ortaya çıktı 2 sa. Bağırsak mikrobiyomuyla uyku kalitesi arasındaki ilişkili incelendi 2 sa. ASRock, AMD çipsetli Taichi model anakartlarında Razer ile iş birliğine gitti 3 sa. Minecraft toplamda 600 milyon oyuncuya ulaştı 3 sa. Cumhurbaşkanı açıkladı: Hafta sonu komple sokağa çıkma yasağı uygulanacak 3 sa. Haftalık Mobil Oyun Önerisi 02: Thomas Was Alone 4 sa. Oyun Dünyasında Bu Ay - Aralık 2020 5 sa. Pandemi süreci kış lastiği kullanmayı planlayanların sayısını artırdı 6 sa. Araç değer kaybı tazminatı konusunda TÜSED'den uyarı 6 sa. Apple'a 10 milyon euro ceza: iPhone'ların su geçirmezlik özelliğine dair yanıltıcı bilgi verdi 7 sa. PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı: Yıl Sonu Fırsatları 8 sa. İkinci nesil Toyota Mirai tanıtıldı: Yeni tasarım ve yüzde 30 menzil artışı 8 sa. iPhone 13 serisinde periskop lensler Samsung’a emanet 9 sa. MIUI 13'ün çıkış tarihi belli oldu 9 sa. Bilim Kurulu üyesi, koronavirüsün akciğerlerde yarattığı tahribata dikkat çekti 10 sa. Toyota'dan "vergi sistemi değiştirilsin" önerisi 10 sa. Meslek lisesi öğretmenleri Bluetooth'lu siperlik tasarladı 11 sa. Android uygulamaları Windows 10 platformuna geliyor (Yeniden) Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Microsoft, Xbox Uygulamasını Televizyonlara Getirmeyi Planlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 4. Hafta Tamamlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 temalı RTX 3080 hediye ediyor
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız