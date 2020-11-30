Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla

Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok kısa bir süre kaldı ve her geçen gün yeni bilgiler paylaşılıyor. Oyunun reklamı son birkaç aydır fazlasıyla yapılıyor ve insan oyunun satışlarını merak etmiyor değil açıkçası.
Ayrıca Bkz. "PlayStation oyunlarında %70'e varan indirimler başladı: Yıl Sonu Fırsatları"İlginizi Çekebilir CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'nin bu sefer kesinlikle ertelenmeyeceğini bilmemizi istiyor
Şirketin finans müdürü Piotr Nielubowicz ise geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili yeni bilgiler verdi. Bu bilgiler arasında en dikkat çekenlerden biri de Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı. Ne yazık ki tam bir sayı söylenmedi ancak şu ana kadar çıkış yapan her bir Witcher oyunundan daha fazla olduğu açıklandı. İlk iki Witcher oyununun çok fazla ön sipariş aldığını pek söyleyemeyiz ancak üçüncü oyunun ön siparişi bir hayli fazladır. Bu yüzden üçüncü oyunun ön siparişlerini geçmesi CD Projekt Red için güzel bir haber.
Ayrıca açıklama göre Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher oyunlarından bariz bir şekilde fazlaymış. Son olarak da satışların %50'sinden fazlasının dijital olması bekleniyormuş.
Bir diğer haber ise oyunda Johnny Silverhand'i canladnıran popüler oyuncu Keanu Reeves'in oyunu oynadığı açıklandı. Açıklamaya göre Keanu Reeves oyunu oynamış ve fazlasıyla beğenmiş.
Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.
https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-preorders-visibly-higher-than-any-witcher-game/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En havalı şöför yada en "hava"sız?
xd
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
evde yalnızım
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.