Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher 3'ten daha fazla

Cyberpunk 2077'nin çıkışına çok kısa bir süre kaldı ve her geçen gün yeni bilgiler paylaşılıyor. Oyunun reklamı son birkaç aydır fazlasıyla yapılıyor ve insan oyunun satışlarını merak etmiyor değil açıkçası.

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Şirketin finans müdürü Piotr Nielubowicz ise geçtiğimiz saatlerde oyun ile ilgili yeni bilgiler verdi. Bu bilgiler arasında en dikkat çekenlerden biri de Cyberpunk 2077'nin ön sipariş miktarı. Ne yazık ki tam bir sayı söylenmedi ancak şu ana kadar çıkış yapan her bir Witcher oyunundan daha fazla olduğu açıklandı. İlk iki Witcher oyununun çok fazla ön sipariş aldığını pek söyleyemeyiz ancak üçüncü oyunun ön siparişi bir hayli fazladır. Bu yüzden üçüncü oyunun ön siparişlerini geçmesi CD Projekt Red için güzel bir haber.

Ayrıca açıklama göre Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri The Witcher oyunlarından bariz bir şekilde fazlaymış. Son olarak da satışların %50'sinden fazlasının dijital olması bekleniyormuş.

Bir diğer haber ise oyunda Johnny Silverhand'i canladnıran popüler oyuncu Keanu Reeves'in oyunu oynadığı açıklandı. Açıklamaya göre Keanu Reeves oyunu oynamış ve fazlasıyla beğenmiş.

Cyberpunk 2077, 10 Aralık'ta PlayStation 4, Xbox One, PC ve Stadia için Türkçe altyazı desteğiyle birlikte yayınlanacak. Yeni nesil sürümü 2021'de gelecek fakat geriye uyumluluk sayesinde oyunun çıkış tarihinden itibaren yeni nesil konsollarda da oynayabileceksiniz.

https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-preorders-visibly-higher-than-any-witcher-game/

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