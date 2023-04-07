Üç yeni Star Wars filmi duyuruldu: Filmler neyi anlatacak? İşte ilk detaylar!

Yeni Star Wars üçlemesi duyuruldu
Yapım aşamasında olan üç yeni Star Wars filminin tamamı farklı zaman dilimlerinde geçecek. Force Awakens ile başlayan yeni serinin ardından Star Wars sinema filmleri yeni bir şafağa doğru ilerliyor diyebiliriz. Filmlerin yönetmenliğini James Mangold (Logan, Indiana Jones and the Dial of Destiny), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) ve Akademi ve Emmy Ödülü sahibi yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face) üstleniyor olacak.
Üç film, Star Wars zaman çizelgesini geleceğe ve uzak geçmişe doğru genişletecek ve Yeni Cumhuriyet ile İlk Düzen'in yükselişi arasındaki savaşı devam filmlerinden itibaren ele alacak. Bu arada Taika Waititi'nin geliştirilmekte olduğu söylenen Star Wars filminden ise hiç söz edilmedi.
Yeni Star Wars üçlemesi hikayesi ne olacak?
Mangold'un yönetmenliğini yapacağı Star Wars filmi, orijinal film üçlemesindeki olaylardan en az 25.000 yıl önceki bir ortamda Güç'ün ve ilk Jedi'ların ortaya çıkışını konu alacak. Filoni ise Yeni Cumhuriyet ile İlk Düzen'in yükselen gücü arasındaki çatışma zamanında Jon Favreau ile birlikte yarattıkları dizilerdeki hikayeleri bir araya getiren bir filmi sinemaya getirecek.
Son olarak ise Obaid-Chinoy, Skywalker'ın Yükselişi'nden 15 yıl sonra geçen bir hikayeyi yönetecek. Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey, yeni Jedi Düzeni'nin parçası olarak yeni bir Jedi Akademisi kuran bir Jedi ustası olarak geri dönecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı