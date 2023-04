Üç yeni Star Wars filmi duyuruldu: Filmler neyi anlatacak? İşte ilk detaylar!

Tam Boyutta Gör Star Wars evreni için altın bir çağda yaşıyor olabiliriz. Serinin hayranları ana serinin devam filmlere çok sıcak bakmasa da yan hikayelere odaklanan filmler ve dizilerle Lucasfilm ve Disney başarılı işlere imza attı. Ve şimdi ise Star Wars Celebration Europe 2023 etkinliğinde Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, üç yeni Star Wars filmi ile serinin beyaz perdeye döneceğini duyurdu. İşte yeni Star Wars filmleri hakkında ilk bilgiler:

Yeni Star Wars üçlemesi duyuruldu

Yapım aşamasında olan üç yeni Star Wars filminin tamamı farklı zaman dilimlerinde geçecek. Force Awakens ile başlayan yeni serinin ardından Star Wars sinema filmleri yeni bir şafağa doğru ilerliyor diyebiliriz. Filmlerin yönetmenliğini James Mangold (Logan, Indiana Jones and the Dial of Destiny), Dave Filoni (The Mandalorian, Ahsoka) ve Akademi ve Emmy Ödülü sahibi yönetmen Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel, Saving Face) üstleniyor olacak.

Üç film, Star Wars zaman çizelgesini geleceğe ve uzak geçmişe doğru genişletecek ve Yeni Cumhuriyet ile İlk Düzen'in yükselişi arasındaki savaşı devam filmlerinden itibaren ele alacak. Bu arada Taika Waititi'nin geliştirilmekte olduğu söylenen Star Wars filminden ise hiç söz edilmedi.

Yeni Star Wars üçlemesi hikayesi ne olacak?

Tam Boyutta Gör James Mangold'un filmi Jedi'ların şafağına geri dönerken, Dave Filoni'ninki Yeni Cumhuriyet'e odaklanacak ve The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka ve diğer Disney+ serilerinde anlatılan birbirine bağlı hikayeleri tamamlayacak. Sharmeen Obaid-Chinoy'un filmi Skywalker'ın Yükselişi'ndeki olaylardan sonra geçecek. Daisy Ridley bu filmde geri dönecek. Ridley’i bu filmde yeni bir Jedi Düzeni kuran Rey rolünde izleyeceğiz.

Joker 2'nin çekimleri tamamlandı: İşte yeni fotoğraflar 18 sa. önce eklendi

Mangold'un yönetmenliğini yapacağı Star Wars filmi, orijinal film üçlemesindeki olaylardan en az 25.000 yıl önceki bir ortamda Güç'ün ve ilk Jedi'ların ortaya çıkışını konu alacak. Filoni ise Yeni Cumhuriyet ile İlk Düzen'in yükselen gücü arasındaki çatışma zamanında Jon Favreau ile birlikte yarattıkları dizilerdeki hikayeleri bir araya getiren bir filmi sinemaya getirecek.

Son olarak ise Obaid-Chinoy, Skywalker'ın Yükselişi'nden 15 yıl sonra geçen bir hikayeyi yönetecek. Daisy Ridley'nin canlandırdığı Rey, yeni Jedi Düzeni'nin parçası olarak yeni bir Jedi Akademisi kuran bir Jedi ustası olarak geri dönecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Üç yeni Star Wars filmi duyuruldu: Filmler neyi anlatacak?