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    Anlık Bildirim

    Joker 2'nin çekimleri tamamlandı: İşte Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'li yeni fotoğraflar

    Joker'in devam filmi Joker: Folie à Deux'un çekimleri tamamlandı. Kurgu odasına girmeye hazırlanan yönetmen Todd Phillips, iki başrol oyunucusu Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın fotoğraflarını paylaştı
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    Joker 2'nin çekimleri tamamlandı: İşte yeni fotoğraflar Tam Boyutta Gör

    Joker: Folie à Deux'un yönetmeni Todd Phillips çekimlerin sona erdiğini açıkladı. Duyuruyu kişisel Instagram hesabından yapan usta yönetmen merakla beklenen filmin iki ana karakteri Joker (Joaquin Phoenix) ve Harley Quinn'in (Lady Gaga) fotoğraflarını da yayınladı.

    Phillips çekim sürecinin bittiğini "Bu kadar. Bu ikiliye (+ tüm oyuncu kadrosuna) ve film endüstrisinin sunduğu en iyi ekibe teşekkürler. Başından sonuna kadar. Şimdi mağaraya girip (kurgu odası) hepsini bir araya getireceğim" ifadeleriyle ilan etti.

    Joker 2'nin çekimleri tamamlandı: İşte yeni fotoğraflar Tam Boyutta Gör

    Joker 2 filmi ne anlatacak?

    Joker: Folie à Deux uyarlaması Arthur Fleck/Joker ve Harley Quinn arasındaki çarpık aşkı konu alan bir müzikal olacak. Merakla beklenen filmdeki olayların büyük bir bölümünün Arkham Asylum akıl hastanesinde geçeceği bildiriliyor.

    Joker: Folie à Deux'da Phoenix ve Gaga'ya Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland ve Harry Lawtey de eşlik edecek. Warner Bros., Joker'in devam filminin 4 Ekim 2024 tarihinde tüm dünyada gösterime gireceğini açıkladı.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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