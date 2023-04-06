Joker 2'nin çekimleri tamamlandı: İşte Lady Gaga ve Joaquin Phoenix'li yeni fotoğraflar

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Joker: Folie à Deux'un yönetmeni Todd Phillips çekimlerin sona erdiğini açıkladı. Duyuruyu kişisel Instagram hesabından yapan usta yönetmen merakla beklenen filmin iki ana karakteri Joker (Joaquin Phoenix) ve Harley Quinn'in (Lady Gaga) fotoğraflarını da yayınladı.

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Phillips çekim sürecinin bittiğini "Bu kadar. Bu ikiliye (+ tüm oyuncu kadrosuna) ve film endüstrisinin sunduğu en iyi ekibe teşekkürler. Başından sonuna kadar. Şimdi mağaraya girip (kurgu odası) hepsini bir araya getireceğim" ifadeleriyle ilan etti.

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Joker 2 filmi ne anlatacak?

Joker: Folie à Deux uyarlaması Arthur Fleck/Joker ve Harley Quinn arasındaki çarpık aşkı konu alan bir müzikal olacak. Merakla beklenen filmdeki olayların büyük bir bölümünün Arkham Asylum akıl hastanesinde geçeceği bildiriliyor.

Joker: Folie à Deux'da Phoenix ve Gaga'ya Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener, Jacob Lofland ve Harry Lawtey de eşlik edecek. Warner Bros., Joker'in devam filminin 4 Ekim 2024 tarihinde tüm dünyada gösterime gireceğini açıkladı.

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