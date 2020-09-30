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    Üç yeni Steam indirim döneminin tarihleri belli oldu

    Steam'de bu yıl üç büyük indirim dönemi daha bizleri bekliyor. 2020 yılının geri kalanı için planlanan indirimlerin tarihleri belli oldu.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Steam'in 2020 yılının geri kalanı için planladığı yeni indirim dönemleri belli oldu. Her zaman olduğu gibi yine SteamDB tarafından sızdırılan tarihleri aşağıda bulabilirsiniz. Bu yılın sonuna kadar üç farklı kampanya dönemi bizleri bekliyor.

    Cadılar Bayramı İndirimleri önümüzdeki ayın sonunda başlayacak ve 29 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında toplam beş gün sürecek. Hemen sonrasında Kasım ayında ise Sonbahar İndirimleri yapılacak. Sonbahar İndirimleri'nin tarihleri de 25 Kasım-1 Aralık olarak belirtilmiş. Son olarak Aralık'ta da klasikleşen Kış İndirimleri bizleri bekliyor. Tam iki hafta sürecek olan Kış İndirimleri'nin tarihleri de 22 Aralık-5 Ocak olarak belirlenmiş.

    Yeni indirim dönemlerinde binlerce oyunda %90'a varan büyük indirimlerin yapılması ve popüler birçok yapımın uygun fiyatlarla satılması bekleniyor.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    eerdaalll0001. (burak erdal) 46 dk.
    Cyberpnk 2070 ve fm 2021 de indirim olursa süper olur ama pek sanmıyorum
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