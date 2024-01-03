Uçak gemisi için düğmeye basıldı: Türk savunma sanayisinin yeni projeleri açıklandı

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türk savunma sanayisinin yeni projeleri ve yol haritası konuşuldu. Yapılan açıklamaya göre toplantı kapsamında uçak gemisi tasarımı, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemisi ve milli hücumbotunun inşasına yönelik kararlar alındı.

Türk savunma sanayisinin yeni projeleri

Toplantıda askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12'nci gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına başlanması için karar alındı.

Envanterdeki İHA/SİHA’lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı. Milli muharip uçak KAAN’ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimlerinin görüşüldüğü toplantıda yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.

Savunma sanayi ihracat rakamları 2023: Rekor ihracat! 5 sa. önce eklendi

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada savunma sanayisinin ihracat performansına da değinildi. Açıklamada bir önceki yıla göre 2023 yılında %27’lik bir artışla 5.5 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca ihracat yapılan ülke sayısının 176’dan 185’e yükseltildiğinin altı çizildi. Türkiye, 2023 yılında 6 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatı hedeflemişti.

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