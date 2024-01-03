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    Uçak gemisi için düğmeye basıldı: Türk savunma sanayisinin yeni projeleri açıklandı

    Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında uçak gemisi tasarımı, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemisi ve milli hücumbotun inşasına yönelik kararlar alındı.
    Uçak gemisi için düğmeye basıldı: İşte savunma sanayisi projeleri Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Türk savunma sanayisinin yeni projeleri ve yol haritası konuşuldu. Yapılan açıklamaya göre toplantı kapsamında uçak gemisi tasarımı, yeni tip çıkarma gemileri, yeni nesil mayın avlama gemisi ve milli hücumbotunun inşasına yönelik kararlar alındı.

    Türk savunma sanayisinin yeni projeleri

    Toplantıda askeri gemi projeleri kapsamında uçak gemisi tasarım aşaması, MİLGEM 9-10-11-12'nci gemilerinin (i sınıfı fırkateynler), açık deniz karakol gemilerinin, yeni tip çıkarma gemilerinin, yeni nesil mayın avlama gemisinin ve milli hücumbotun inşasına başlanması için karar alındı.

    Envanterdeki İHA/SİHA’lara yenilerinin eklenmesi, yeni kabiliyetler kazandırılması ve lojistik desteklenebilirliğinin sağlanmasına yönelik projeler görüşülerek karara bağlandı. Milli muharip uçak KAAN’ın gelecek dönem faaliyetleri, HÜRKUŞ uçaklarının ve GÖKBEY helikopterlerinin tedarikleri ile Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarının lojistik gereksinimlerinin görüşüldüğü toplantıda yeni füze, radar, elektronik harp, haberleşme, muhtelif silah, mühimmat ve teçhizatlar, hava savunma sistemleri ile uydu ve uzay sistemleri gibi geniş bir yelpazede çok sayıda proje için karar alındı.

    İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada savunma sanayisinin ihracat performansına da değinildi. Açıklamada bir önceki yıla göre 2023 yılında %27’lik bir artışla 5.5 milyar dolarlık rekor ihracat rakamına ulaşıldığı belirtildi. Ayrıca ihracat yapılan ülke sayısının 176’dan 185’e yükseltildiğinin altı çizildi. Türkiye, 2023 yılında 6 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatı hedeflemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    aracın perte çıkması iyi mıdır ssangyong actyon 4x4 yorumlar ecotec motor imei kaydı yaptım servis yok en iyi boya markası yorum

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