Adım adım geliyorlar: Uçan taksilerde menzil rekoru kırıldı

Autoflight Prosperity, sıradan insanların çalıştığı bir araç değil. Aracın tasarımının arkasında Ford, BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo ve McLaren’da çalışmış olan otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson bulunuyor. Prosperity-1 tek bir şarj ile 250,64 km uçarak bu alanda lider olan Joby Aviation'ı ikinci sıraya düşürdü.
Autoflight Başkanı Omer Bar-Yohay yaptığı basın açıklamasında, "Bu uçuş hem büyük bir kilometre taşı hem de ekibin uçağın performans sınırını test etme ve aşamalı olarak zorlama konusundaki inanılmaz ilerlemesinin bir kanıtıdır. Bu, uçağımızın kapasitesini gösteren olağanüstü bir başarı. 2025'te EASA sertifikasyonuna kadar bir sonraki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez