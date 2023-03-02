Adım adım geliyorlar: Uçan taksilerde menzil rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör Elektrikli Dikey Kalkış ve İniş (eVTOL) araçları, artık ütopik bir gelecek hayali değil. Uçan taksiler adım adım ilerliyorlar ve gelişiyorlar. Bu alanda atılan önemli bir adım ise eVTOL üretici Autoflight’ın geliştirdiği Prosperity-1 prototipinden geldi. Araç, bir eVTOL için şimdiye kadar yapılmış en uzun uçuşu gerçekleştirdi.

Uçan taksilere bir adım daha

Autoflight Prosperity, sıradan insanların çalıştığı bir araç değil. Aracın tasarımının arkasında Ford, BMW, Mini, Ferrari, Maserati, Fiat, Lancia, Alfa Romeo ve McLaren’da çalışmış olan otomotiv tasarımcısı Frank Stephenson bulunuyor. Prosperity-1 tek bir şarj ile 250,64 km uçarak bu alanda lider olan Joby Aviation'ı ikinci sıraya düşürdü.

Tam Boyutta Gör Eski prototiplerde bir çift tahrik rayı boyunca sekiz kaldırma pervanesini ve rayların arka ucunda iki itici pervane kullanılıyordu. Ancak yeni uçakta önemli ölçüde daha kalın kanatlar kullanılıyor ve en az sekiz, muhtemelen 10 kaldırma pervanesini barındıran dört tahrik rayına sahip görünüyor. Ek olarak raylara monte edilmiş itici pervanelere şimdi kabinin arkasında bir başka itici daha katılıyor. Kabin de belirgin bir şekilde daha büyük görünüyor, potansiyel olarak beş kişilik, ancak bu aşamada içinde uçan birini görmeyi beklemiyoruz.

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Autoflight Başkanı Omer Bar-Yohay yaptığı basın açıklamasında, "Bu uçuş hem büyük bir kilometre taşı hem de ekibin uçağın performans sınırını test etme ve aşamalı olarak zorlama konusundaki inanılmaz ilerlemesinin bir kanıtıdır. Bu, uçağımızın kapasitesini gösteren olağanüstü bir başarı. 2025'te EASA sertifikasyonuna kadar bir sonraki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam etmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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