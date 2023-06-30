Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xbox Series X ve S satışları 21 milyonu geçti

    Yazılım devi Microsoft, ID@Xbox sunumunda konsol satışlarına ilişkin önemli veriler paylaştı. Şirketin açıkladığı rakamlar Xbox Series X|S satışlarının 21 milyon adedi geçtiğini gösteriyor.
    1
    Xbox Series X ve S satışları 21 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Brezilya'da gerçekleştirilen ID@Xbox sunumunda, Xbox Series X ve S satışlarının 21 milyon adedi aştığını duyurdu. Şirket ayrıca bir önceki nesil konsolların satış rakamlarını da açıkladı. Xbox Series ve Xbox One'ın toplam satışları 79 milyonu geçmiş durumda.

    Microsoft'un paylaştığı veriler bir önceki nesilde satılan konsol sayısının 58 milyona ulaştığını gösteriyor. Xbox One'ın en çok satan oyun konsolları listesinde 14. sırada yer aldığını belirtelim. Birincilik 155 milyondan fazla satışla PlayStation 2'nin eline bulunuyor.

    Xbox Series X ve S satışları 21 milyonu geçti Tam Boyutta Gör

    248.6 milyon Windows tabanlı oyun bilgisayarı

    Şirket sunumda Xbox Series S sahiplerinin %48'inin ilk kez bir Xbox satın aldığına yönelik bir detay da paylaştı. Microsoft'a göre dünya çapında 248.6 milyon Windows tabanlı oyun bilgisayarı var. Windows Store uygulama mağazası ise aylık 168.3 milyon kullanıcıya sahip.

    Xbox Series X ve S satışları 21 milyonu geçti Tam Boyutta Gör
    Yazılım devi PC'lerde Xbox uygulamasına aylık 15.6 milyon kullanıcının eriştiğini açıkladı. Bu rakamda yıllık olarak %20'lik bir artış göze çarpıyor. Sunumun geri kalanında Microsoft ekosistemindeki geliştirici araçları ve tanıtım fırsatları üzerinde duruldu.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    stock araba ne demek ayda 1 nargile içmek yemek yerken baş dönmesi iphone kişileri sime aktarma kreatin yağ yakar mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız