Xbox Series X ve S satışları 21 milyonu geçti

Microsoft'un paylaştığı veriler bir önceki nesilde satılan konsol sayısının 58 milyona ulaştığını gösteriyor. Xbox One'ın en çok satan oyun konsolları listesinde 14. sırada yer aldığını belirtelim. Birincilik 155 milyondan fazla satışla PlayStation 2'nin eline bulunuyor.
248.6 milyon Windows tabanlı oyun bilgisayarı
Şirket sunumda Xbox Series S sahiplerinin %48'inin ilk kez bir Xbox satın aldığına yönelik bir detay da paylaştı. Microsoft'a göre dünya çapında 248.6 milyon Windows tabanlı oyun bilgisayarı var. Windows Store uygulama mağazası ise aylık 168.3 milyon kullanıcıya sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D