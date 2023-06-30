Tam Boyutta Gör Microsoft, Brezilya'da gerçekleştirilen ID@Xbox sunumunda, Xbox Series X ve S satışlarının 21 milyon adedi aştığını duyurdu. Şirket ayrıca bir önceki nesil konsolların satış rakamlarını da açıkladı. Xbox Series ve Xbox One'ın toplam satışları 79 milyonu geçmiş durumda.

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Microsoft'un paylaştığı veriler bir önceki nesilde satılan konsol sayısının 58 milyona ulaştığını gösteriyor. Xbox One'ın en çok satan oyun konsolları listesinde 14. sırada yer aldığını belirtelim. Birincilik 155 milyondan fazla satışla PlayStation 2'nin eline bulunuyor.

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248.6 milyon Windows tabanlı oyun bilgisayarı

Şirket sunumda Xbox Series S sahiplerinin %48'inin ilk kez bir Xbox satın aldığına yönelik bir detay da paylaştı. Microsoft'a göre dünya çapında 248.6 milyon Windows tabanlı oyun bilgisayarı var. Windows Store uygulama mağazası ise aylık 168.3 milyon kullanıcıya sahip.

Tam Boyutta Gör Yazılım devi PC'lerde Xbox uygulamasına aylık 15.6 milyon kullanıcının eriştiğini açıkladı. Bu rakamda yıllık olarak %20'lik bir artış göze çarpıyor. Sunumun geri kalanında Microsoft ekosistemindeki geliştirici araçları ve tanıtım fırsatları üzerinde duruldu.

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Xbox Series X ve S satışları 21 milyonu geçti