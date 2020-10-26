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    Ukrayna 48 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planlıyor

    Ukrspetsexport CEO’su Vadsim Nozdri’ye göre Ukrayna ve Türkiye temsilcileri, yeni ortak girişim ve garantili bir ilk sipariş konusunda karşılıklı yükümlülükler üzerinde anlaşmaya çalışıyor.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    Ukrayna 48 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planlıyor
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    Defense Express'de yayınlanan bir habere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vizyonu, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 12 yer kontrol istasyonu ile birlikte 48 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tedarik etmeyi planladığını belirtti.

    Kaynak, bu alımın oldukça büyük olduğu vurguladı. Ayrıca Türk güvenlik güçlerine 2020 Haziran ayı itibariyle 107 adet insansız hava aracı teslim edildiği belirtildi. Tedarik sürecinde Bayraktar TB2 S/İHA’larının üretimlerin bir kısmının Ukrayna’da gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

    Defence Express, Ukrayna'nın satın almayı planladığı yeni Bayraktar TB2 SİHA'ları ortak üretim süreci ile teslim almayı hedeflediğini aktardı. Ukrayna’da yürütülecek montajlama, üretim ve diğer süreçler ile birim başı maliyetin yüzde 35 oranında azalacağı vurgulandı. Ortak üretimin Ukrayna’ın SİHA sistemlerini yerlileştirme çalışmaları için önemli bir yere sahip olduğu da kaynak tarafından belirtildi.

     

    Ayrıca Bkz. "Ukrayna'ya İHA ihracatı masada"

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    12 Ocak 2019 tarihinde dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı. Ukrayna'nın verdiği sipariş ile Baykar Savunma, Ukrayna Hava Kuvvetlerine 6 adet Bayraktar TB2 S/İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu üretmiş ve teslim etmişti.

    Ukrayna 48 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planlıyor
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    ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ İLE KENDİSİNİ KANITLAYAN S/İHA

    Bayraktar TB2 S/İHA, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

    Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

    Bayraktar TB2 S/İHA, MAM-L ve MAM-C mühimmatları ile başta Rus menşeli hava savunma sistemleri olmak üzere zırhlı/zırhsız, hareket halinde veya sabit hedefleri başarıyla imha etmiş ve kendisinden sıkça söz ettirmiş bir sistem. Suriye, Libya ve Karabağ'da etkisini kanıtlayan S/SİHA, dünya çapında ilgi görüyor.

    ENDONEZYA VE TUNUS BU BAŞARIYI YAKINDAN TAKİP ETTİ

    ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ve Tunus'un İHA'lar için güdümlü mühimmatlarla ilgilendiğini söyledi. MAM-L ve MAM-C, Rus menşeli hava savunma sistemleri başta olmak üzere pek çok zırhlı/zırhsız hedefi Suriye/Libya/Karabağ'da başarıyla imha etmişti.

    MAM-L ve MAM-C mühimmatları, Anka ve Bayraktar SİHA platformlarında etkili olarak kullanılıyor.

    Ukrayna 48 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planlıyor
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    TheJudgé

    Comolokko

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

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    1 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    1 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    1 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 gün önce
    guneyk

    xd

    2 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    3 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    3 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    3 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    3 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    3 gün önce
    hareketliperde

    v

    3 gün önce
    Bu Editörden
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 1 sa. en beğenilen
    iyi güzelde akpnin gitmesi lazım artık
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Nevfel (T. I. ) 16 dk.
    Karabağ, Suriye ve Libyadaki siha ve iha operasyonlarımız zalimlere darbe vurduğu gibi müthiş bir reklam da oldular. Başka türlü devasa silah firmalarının arasından sıyrılmamız çok zordu.
    Yanıtla +1
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    huso44 (hüseyin eraslan) 23 dk.
    tanesi kaç para bilen varmı?
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    Galatas4ray (ENVER A.) 33 dk.
    100 tane satılsa da para benim cebime girmiyor bana yararı yok.
    Şimdi diyeceksiniz ki ülkenin kalkınmasına yararı var.Mantıken ülke kalkınıyorsa benim cebimede yansıması lazım ama nedense bunu hiçbirşeyde göremedim ben :D Her geçen gün cebimdeki para dahada değersizleşiyor ama patronları cebi daha fazla kabarmaya başlıyor.
    Yanıtla +2
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    Hasan07-36 (Hasan Yılmaz) 36 dk.
    Bu sınıftaki İHA'lar terörist avlamak için çok iyi ve ucuz platformlar ama bu İHA'ların başka bir ülkenin ordusundaki hava savunma sistemlerini patates edeceğini söyleseler inanmazdım. Böyle bir şey için İHA'nın SOM-J gibi seyir füzesi taşıması veya jet motorlu ve hızlı olması gerektiğini düşünürdüm. Ama Bayraktar TB2, Anka gibi İHA'larımız defalarca hava savunma sistemlerini rezil ederek kendini kanıtladı. Bence öbür taraftan da yolcu uçağı vurmakta profesyonelleşmiş Rus hava savunma sistemleri de askeri hava araçları karşısında beceriksizliklerini kanıtladı. Demek ki savaş alanlarında her şey kağıt üzerinde göründüğü gibi olmuyormuş.
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    ressi1 (Resul ) 1 sa.
    Ukrayna ile ortaklık her geçen gün ilerliyor, ellerindeki eski Sovyet lisanslarından ne kadar alabilirsek kardır.
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    th9 1 sa. en beğenilen
    iyi güzelde akpnin gitmesi lazım artık
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    CMFT 1 sa. yeni yorumcu th9
    Hahhahahjajsjdjjs
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    Mion 52 dk. th9
    ekrem gibi hazır mala konun değil mi? :P
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