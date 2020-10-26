Ukrayna 48 adet Bayraktar TB2 SİHA satın almayı planlıyor

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Defense Express'de yayınlanan bir habere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini Geliştirme Vizyonu, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 12 yer kontrol istasyonu ile birlikte 48 adet Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tedarik etmeyi planladığını belirtti.

Kaynak, bu alımın oldukça büyük olduğu vurguladı. Ayrıca Türk güvenlik güçlerine 2020 Haziran ayı itibariyle 107 adet insansız hava aracı teslim edildiği belirtildi. Tedarik sürecinde Bayraktar TB2 S/İHA’larının üretimlerin bir kısmının Ukrayna’da gerçekleştirileceği iddia ediliyor.

Defence Express, Ukrayna'nın satın almayı planladığı yeni Bayraktar TB2 SİHA'ları ortak üretim süreci ile teslim almayı hedeflediğini aktardı. Ukrayna’da yürütülecek montajlama, üretim ve diğer süreçler ile birim başı maliyetin yüzde 35 oranında azalacağı vurgulandı. Ortak üretimin Ukrayna’ın SİHA sistemlerini yerlileştirme çalışmaları için önemli bir yere sahip olduğu da kaynak tarafından belirtildi.

Ayrıca Bkz. "Ukrayna'ya İHA ihracatı masada"

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12 Ocak 2019 tarihinde dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını açıklamıştı. Ukrayna'nın verdiği sipariş ile Baykar Savunma, Ukrayna Hava Kuvvetlerine 6 adet Bayraktar TB2 S/İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonu üretmiş ve teslim etmişti.

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ÜSTÜN ÖZELLİKLERİ İLE KENDİSİNİ KANITLAYAN S/İHA

Bayraktar TB2 S/İHA, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

Bayraktar TB2 S/İHA, MAM-L ve MAM-C mühimmatları ile başta Rus menşeli hava savunma sistemleri olmak üzere zırhlı/zırhsız, hareket halinde veya sabit hedefleri başarıyla imha etmiş ve kendisinden sıkça söz ettirmiş bir sistem. Suriye, Libya ve Karabağ'da etkisini kanıtlayan S/SİHA, dünya çapında ilgi görüyor.

ENDONEZYA VE TUNUS BU BAŞARIYI YAKINDAN TAKİP ETTİ

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ve Tunus'un İHA'lar için güdümlü mühimmatlarla ilgilendiğini söyledi. MAM-L ve MAM-C, Rus menşeli hava savunma sistemleri başta olmak üzere pek çok zırhlı/zırhsız hedefi Suriye/Libya/Karabağ'da başarıyla imha etmişti.

MAM-L ve MAM-C mühimmatları, Anka ve Bayraktar SİHA platformlarında etkili olarak kullanılıyor.

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