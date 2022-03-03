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Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

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3 Farklı Hediye

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediyeler Black Widow: Recharged, Centipede: Recharged ve Epic Slayer Kiti. Hediyeyi 10 Mart 2022 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak. Mağaza sayfalarını aşağıda bulabilirsiniz.

Epic Games'in haftaya vereceği hediye ise Cities: Skylines. Onu da 10 Mart'tan itibaren ücretsiz olarak hesabınıza ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'ten bu hafta 3 farklı hediye