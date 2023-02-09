Ukrayna'nın Rusya ile savaşta Starlink'i kullanmasına engel geldi

Tam Boyutta Gör SpaceX başkanı, Ukrayna ordusunun Rusya ile savaş sırasında bölgedeki dronları kontrol etmek için SpaceX’in Starlink uydu internet hizmetini kullanmasını engellemek için adımların atıldığını söyledi.

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SpaceX: Ukrayna Starlink'i silaha dönüştürdü

SpaceX’in başkanı ve operasyondan sorumlu başkanı Gwynne Shotwell, geniş bant iletişim sağlayan Starlink uydu internet hizmetinin Ukrayna Rusya savaşında bir silaha dönüştürülmesini doğru bulmadıklarını söyledi.

Ukrayna, düşman mevzilerini tespit etmek, uzun menzilli ateşli silahları hedeflemek ve bombalamak için insansız hava araçlarını etkili bir şekilde kullanıyor ve dronların kontrolünü de SpaceX’in sağladığı Starlink uydu interneti ile sağlıyor. Ancak artık Ukrayna ordusunun bunu yapamayacak. Shotwell, Starlink’in dronlarla kullanımına atıfta bulunarak, “Bunu yapma becerilerini sınırlamak için yapabileceğimiz şeyler var. Yapabileceğimiz ve yaptıklarımız…” dedi.

Shotwell: İnsani amaçlarla kullanmaları için verdik

Shotwell, Starlink’in insansız hava araçlarıyla kullanılmasının SpaceX’in Ukrayna hükümeti ile yaptığı anlaşmanın sınırlarını aştığını belirtti. Shotwell’in açıklamasına göre, Rusya’nın işgali sonrasında etkilenen hastaneler, bankalar, evler gibi önemli noktalara geniş bant internet sağlamak gibi insani bir amaçla kullanılmasına izin verildi ancak Ukrayna, bunu iletişimi sağlamak için kullandı.

SpaceX, yalnızca Ukrayna’ya kamyonlar dolusu Starlink terminali gönderdi. Ukrayna ordusu, SpaceX’in alçak Dünya yörüngesine fırlattığı yaklaşık 4000 uydu aracılığıyla iletişim sağladı.

Saldırı amaçlı kullanılabileceği tahmin edilmedi mi?

Peki, Starlink’in Ukrayna’da saldırı amaçlı kullanılabileceği ihtimali düşünülmedi mi? Shotwell, ne kendisinin ne de ekibinin bunu düşünmediğini ancak çok çabuk öğrendiklerini söyledi. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yılın sonlarında Starlink, Ukrayna’da hizmet kesintileri yasamış, SpaceX herhangi bir açıklama yapmamıştı. Shotwell, bu kesintilerin Starlink’in silah olarak kullanımını engelleme çabalarıyla ilişkisi olup olmadığı sorusuna ise net bir cevap veremedi.

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