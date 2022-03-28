En önemli bilgisayar müzelerinden birisi savaşta yok oldu

Savaş sadece insanları mağdur etmiyor. İşgalcilerin acımasız bir şekilde tarihi ögeleri barındıran mekânları da yerle bir ettiği görülüyor. Yıllardır IŞİD dahil pek çok saldırgan grubun bunları yaptığını gördük. Ukrayna’da da farklı şeyler yaşanmıyor.

Savaş tarihi de yok ediyor

Gelen bilgilere göre Mauripol şehrinde yer alan bilgisayar tarihi müzesi bir bombalama esnasında yerle bir oldu. Özel şirket tarafından işletilen tarihi Club 8-bit müzesi Sovyet teknolojilerini yansıtan önemli bir nokta olarak tanımlanıyordu.

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Müzede 1950’li yıllardan itibaren Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği bünyesinde geliştirilmiş 500 farklı bilgisayar ögesi barındırıyordu. Dmitry Cherepanov bu müzeyi 20 yılda son haline getirmişti.

Evini kaybeden pek çok sivil gibi Cherepanov da evini kaybetti ancak daha da kötüsü en değerli birikimini de kaybetmiş oldu. Facebook sayfası ve web sitesinde görüntüleri kalan bu müze ile birlikte aslında Rusya da kendi tarihini silmiş oluyor.

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