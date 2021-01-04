Ukraynalı komutandan Bayraktar TB2 İHA'ya övgü

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. Bayraktar TB2’yi daha önce çeşitli görevlerde kullanan Ukrayna şimdi de Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki keşif gözetleme görevleri için Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor.
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Türk insansız hava araçlarının (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirterek, Bayraktar İHA’ların gelişmiş teknik özelliklerine vurgu yaptı. Komutan, "2021'de Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Türk Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz. Bayraktar İHA'ları denizdeki faaliyetlerde denedik, çok kabiliyetliler" dedi.İlginizi Çekebilir Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı
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Ukrayna’nın 2021 yılında almayı planladığı Bayraktar TB2 modelleri Ukrayna’ya teslim edilen önceki modellere göre menzil, taşıma kapasitesi gibi arttırılmış teknik özelliklere sahip olacak. İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.
Bayraktar TB2 özellikleri
Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.
Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-donanmasi-turk-iha-ve-korvetlerini-bekliyor/2097573 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Ukrayna'nın sahip olduğu motor teknolojisi bizim işimize yarayabilir.