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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ukraynalı komutandan Bayraktar TB2 İHA'ya övgü

    Ukrayna Donanması 2021'de Türk İHA ve korvetleriyle güçlenecek. Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Bayraktar TB2'yi övdü.
    5 gün
    2,5b
    7
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    Savunma Sanayi
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    14

    Ukraynalı komutandan Bayraktar TB2 İHA'ya övgü
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    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. Bayraktar TB2’yi daha önce çeşitli görevlerde kullanan Ukrayna şimdi de Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki keşif gözetleme görevleri için Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor.

    Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Türk insansız hava araçlarının (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirterek, Bayraktar İHA’ların gelişmiş teknik özelliklerine vurgu yaptı. Komutan, "2021'de Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Türk Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz. Bayraktar İHA'ları denizdeki faaliyetlerde denedik, çok kabiliyetliler" dedi.

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    Ayrıca Bkz. "Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması: "Biz değil, onlar kaybeder""

    Ukrayna’nın 2021 yılında almayı planladığı Bayraktar TB2 modelleri Ukrayna’ya teslim edilen önceki modellere göre menzil, taşıma kapasitesi gibi arttırılmış teknik özelliklere sahip olacak. İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.

    Bayraktar TB2 özellikleri

    Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

    Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.



    https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-donanmasi-turk-iha-ve-korvetlerini-bekliyor/2097573 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    İl teber (Tolga ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ukrayna ile Savunma sanayiinde kurulacak ortaklık karşılıklı kazan-kazan yöntemi üzerine kurulacaktır.

    Ukrayna'nın sahip olduğu motor teknolojisi bizim işimize yarayabilir.
    Ukrayna ile Savunma sanayiinde kurulacak ortaklık karşılıklı kazan-kazan yöntemi üzerine kurulacaktır. Ukrayna'nın sahip olduğu motor teknolojisi bizi...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    monacomen 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayret DH'deki konuşlanmış Anti-Türk troll timi henüz Bayraktarı ve Ukrayna'yı kötülememişler. Niye ki? Sanırım artık bu tip haberleri cesaret edip öven tek bir Türk'ün kalmadığına emin oldukları için olabilir mi?
    Hayret DH'deki konuşlanmış Anti-Türk troll timi henüz Bayraktarı ve Ukrayna'yı kötülememişler. Niye ki? Sanırım artık bu tip haberleri cesaret edip öven tek bir...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    gun (Gün Oksay) 5 gün ( Mesaj Silindi ) İl teber
    Hali hazırda ortaklıklarımız var zaten ve giderek artıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Frost05 2 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel aktrol engelleme haberi olmuş teşekkürler. sırf burada 3 kişi engelledim.
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    axelfoly 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ukraynaya satılacak olan tb2 ler ihrac versiyonu yani bizim kullandığımız tb2lerden teknik olarak daha geride olan versiyonları değil mi ?
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    SPHAR3X 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İşte hep dediğimiz gibi diplomatik ilişkiler kazan-kazan üzerine kurulması lazım . Bize hiçbir faydası olmayan Arap ülkelerine koşulsuz destek vereceğimize Ukrayna gibi bazı projeleri birlikte yürüteceğimiz ülkeler ile hareket etmek lazım . Sahip oldukları motor ve diğer uçak teknolojileri ile yerli uçağımızda vs teknolojik destek almamız lazım .
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    Hobar (Emrah Karaçam) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İha ların ak47 si olabilir bu. Ucuz, sorunsuz, ve etkili. Belki akıncı bile bunun başarısını yakalayamayabilir.
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    ernknd (E K) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber
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    Mantarın Başı 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Dakika 6:30’da başlıyor...



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    CoreXXX (fatih tat) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Muhalifler şimdi bu haberi nasıl yalanlarız ve kötüleriz iha yı diye lafa patlatıyordur😁
    Yanıtla +5
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    ratsx (ali ay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu kacıncı alacağız haberi bu.
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    WB 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Coluk cocuk oyuncagi bu iha siha dedikleri (cehhabe)
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    denn.zent 5 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Özal: "KİM UÇURDU KENDİ UÇAĞIMIZ , YERLİ F 16'YI" Çok iyi işler yapılıyor, böyle böyle günün birinde % 100 yerli uçaklar da yapacağız inşallah. Erbakan'ın başbakanlığı döneminde katıldığı MGK toplantısında mesela uçak gemisi yapılması için çalışma başlatılması kararı alınmış. Bazıları bu işler 5-10 yılda yapılır zannediyor. Cehalet, başka bir şey değil.
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    2504 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bayraktar tb2, baykar ve
    6 etiket daha ukrayna deniz kuvvetleri savunma insansız hava aracı iha Bilim ve Teknoloji
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