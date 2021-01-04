Ukraynalı komutandan Bayraktar TB2 İHA'ya övgü

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Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları dünyanın pek çok yerinde kullanılıyor. Bayraktar TB2’yi daha önce çeşitli görevlerde kullanan Ukrayna şimdi de Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki keşif gözetleme görevleri için Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Türk insansız hava araçlarının (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirterek, Bayraktar İHA’ların gelişmiş teknik özelliklerine vurgu yaptı. Komutan, "2021'de Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları için Türk Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz. Bayraktar İHA'ları denizdeki faaliyetlerde denedik, çok kabiliyetliler" dedi.

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Ukrayna’nın 2021 yılında almayı planladığı Bayraktar TB2 modelleri Ukrayna’ya teslim edilen önceki modellere göre menzil, taşıma kapasitesi gibi arttırılmış teknik özelliklere sahip olacak. İHA'ları hem denizde hem kıyıda kullanacaklarını aktaran Neijpapa, Türkiye'de inşa edilecek ve Ukrayna'da bitirilecek ortak üretim ADA tipi korvetler sayesinde de Ukrayna'nın NATO standartlarında üretim kapasitesine ulaşacağını vurguladı.

Bayraktar TB2 özellikleri

Bayraktar TB2, 27 saat boyunca havada kalabiliyor. 27030 feet irtifada uçuş gerçekleştiriyor. Operasyonlarda ise 18000 feet yükseklikte uçuyor. Üç yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyor. Yüzde 93 yerlilik oranına sahip. Faydalı yük kapasitesi 150 kg, maksimum kalkış ağırlığı ise 650 kg. Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkânı sağlıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ukrayna-donanmasi-turk-iha-ve-korvetlerini-bekliyor/2097573

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