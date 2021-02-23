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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ülkemizde tüketiciler elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyor? İşte anket sonuçları

    Tüketiciler elektrikli otomobillere sıcak baksa da fiyatlar ve şarj altyapısı gibi engeller onları durduruyor. Ayrıca anket sonucuna göre yerli otomobili bekleyenlerin oranı da hayli yüksek.
    23 Şubat 2021, 18:30 (1 sa.)
    680
    43
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Ülkemizde tüketiciler elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyor? İşte anket sonuçları
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    2.el otomobil ilan platformu arabam.com, Şubat ayında elektrikli araçların kullanımı ile ilgili 6912 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre tüketiciler elektrikli araç sahibi olmayı istiyor fakat akıllarında pek çok soru işareti mevcut.

    Araştırmaya göre elektrikli araçları tercih etmek isteyen tüketicilerin oranı %66,2 iken tercih etmek istemeyenlerin oranı ise %33,8 oldu. Elektrikli araç tercih etmek isteyenlerin seçimlerindeki en büyük etkenler sırasıyla çevre dostu olması, ekonomik olması ve sessiz çalışıyor olması gerekçe gösterildi.

    Olumsuz düşünenlerin %36,8’i bu kararlarındaki en büyük etkenin şarj ünitelerinin yaygın olmamasını gerekçe gösteriyor. %18,1’i ise TOGG’un üretilmesini ve piyasa fiyatının belirlenmesini bekliyor. Katılımcıların %16,9’u ise yeterli vergi teşviki olmamasından dolayı elektrikli araç tercih etmek istemediğini söylüyor. Burada elde edilen verilerde ÖTV artışının etkileri görülüyor. Elektrikli araç tercih etmek istemeyen tüketicilerin 16,8’i ise servis / yedek parça tedarikini dert edinirken, %12,1’i ise marka / model alternatifinin azlığından şikayetçi.

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    Ülkemizde tüketiciler elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyor? İşte anket sonuçları
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    Anket sorularında “elektrikli otomobiller diğerlerine göre daha ekonomiktir” ifadesine katılımcıların %40,1’i kesinlikle katıldığını söylüyor, %16,3’ü ise hiç katılmıyor. “Elektrikli otomobiller uzun yol için uygun değildir” ifadesine ise katılımcıların %26,6’sı kesinlikle katıldığını söylüyor. Buradaki görüşün, şarj ünitelerinin ülkemizde çok yaygın olmadığı için oluşan bir düşünce olduğu söylenebilir. %23,1’i ise bu ifadeye hiç katılmıyor, %23,6’sı ise kısmen katılıyor.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli Hyundai Ioniq 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    “Elektrikli otomobillerin bakımı pahalıdır” ifadesine katılımcıların %25,3’ü kesinlikle katılıyor, %23,9’u ise hiç katılmıyor ve %26,6’sı kısmen katılıyor. İnsanların elektrikli otomobillerin bakım ücretleri konusunda emin olmadıklarını söyleyebiliriz. Katılımcılara elektrikli araç alacak olsalar, hangi aracı alacakları sorulduğunda %37,5’i TOGG’u tercih edeceğini söylüyor, %15,9’u ise Mercedes EQC’yi seçiyor. Bunu sırasıyla BMW 13, Hyundai Ioniq, Renault Zoe takip ediyor.

    Şubat ayının başında elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında yüzde 400'e varan artış yaşanmıştı. Bu kapsamda kapsamında motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyen araçlarda yüzde 7'den yüzde 25'e, 120 kW'ı geçenler içinse yüzde 15'ten yüzde 60'a çıkarılmıştı.



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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    D
    disposable 6 saat önce

    Biraz ayağa kalksan kafayı tavana vuruyorsun

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Gerçekten hiç güzel durmuyor gerek yok

    BalkanGöçmeniBirBey 1 gün önce

    gezgin köle aracı

    antique 1 gün önce

    bunu kim tasarladıysa söyleyin çıkışını alsın hemen

    CIZIK 2 gün önce

    Nissandan Oyuncu Arabası 2 tanede led ışık koydularmı tadından yenmez :))

    O
    oguztatli 2 gün önce

    vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

    holyturk06 3 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 3 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 3 gün önce

    Doktor bu ne?

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    White Water 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl anket bu? Tesla gibi bir dev yok? Kimse bana resmi satışı yok gibi saçma bahaneler sunmasın. Çünkü en son baktığımda TOGG'un fabrikasının temeli bitmedi ama listede.

    Jaguar, Audi e-tron, Volvo/Polestar, Peugeot vs. Neredeler? Diğer kısmındaysalar bari onu detaylandırsaydınız. Bizde ankete katılanların sığlığını ölçmüş olurduk.
    Nasıl anket bu? Tesla gibi bir dev yok? Kimse bana resmi satışı yok gibi saçma bahaneler sunmasın. Çünkü en son baktığımda TOGG'un fabrikasının temeli bitmedi a...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    from softwave 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    bence " almak " uzerine degil de "alabilmek " uzerine şıklar degistirilmeli.O araçlar cok uygun fiyata gelse hayir orani cok duser tahminimce
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    kill1033 49 dk. ( Mesaj Silindi )
    Uzun süreli kullanıcıyım alım gücümüz düşük diye ve uzun yol kullanıcısıyız. Şu an alınabilir arabalarda menziller uzun yol İçin yeterli değil.

    Menziller kısa olduğu İçin uzun yolda kullanılınca pil çabuk eskiyecek ve aracın ömrü kısalacak. Piller 10 yıllar sonra değiştirilebilecek mi? Ne kadar verilecek değiştirilirse ?



    Bence elektrikli araç alımı için menzillerin 800-1000km’lere çıkması ve pil ömrünün 500-700 döngüden, 1000-1500’lere çıkması gerekiyor.



    Menzil için artık şanzıman kullanmaya başlanması lazım. Taycan’da 2 ileri koymuşlar. Fakat yeterli değil, arttırdıkça menzil uzayacaktır. En azından 3-4 ileri olsa iyi olur.
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Togg alarım diyenlere ek 1 soru daha sorulması gerekiyordu. "Araçın fiyatı 1 milyon tl olsa alırmıydınız?"
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    TOGG’u dort gozle bekliyoruz..
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 14 dk. ( Mesaj Silindi ) WB
    Bekle bekle şuan çıksa 1.200.000 TL o kadar parası olan adam s class alır
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    White Water 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Nasıl anket bu? Tesla gibi bir dev yok? Kimse bana resmi satışı yok gibi saçma bahaneler sunmasın. Çünkü en son baktığımda TOGG'un fabrikasının temeli bitmedi ama listede.

    Jaguar, Audi e-tron, Volvo/Polestar, Peugeot vs. Neredeler? Diğer kısmındaysalar bari onu detaylandırsaydınız. Bizde ankete katılanların sığlığını ölçmüş olurduk.
    Yanıtla +8
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    fatihbulut95 (Fatih Bulut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bugün de güldük
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    labtek38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Küfür gibi anket. Almak isteriz de teşvik olmadığı gibi ek vergi var. Hatta geçenlerde arttı.
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