Ülkemizde tüketiciler elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyor? İşte anket sonuçları

Tam Boyutta Gör

2.el otomobil ilan platformu arabam.com, Şubat ayında elektrikli araçların kullanımı ile ilgili 6912 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre tüketiciler elektrikli araç sahibi olmayı istiyor fakat akıllarında pek çok soru işareti mevcut.

Araştırmaya göre elektrikli araçları tercih etmek isteyen tüketicilerin oranı %66,2 iken tercih etmek istemeyenlerin oranı ise %33,8 oldu. Elektrikli araç tercih etmek isteyenlerin seçimlerindeki en büyük etkenler sırasıyla çevre dostu olması, ekonomik olması ve sessiz çalışıyor olması gerekçe gösterildi.

Olumsuz düşünenlerin %36,8’i bu kararlarındaki en büyük etkenin şarj ünitelerinin yaygın olmamasını gerekçe gösteriyor. %18,1’i ise TOGG’un üretilmesini ve piyasa fiyatının belirlenmesini bekliyor. Katılımcıların %16,9’u ise yeterli vergi teşviki olmamasından dolayı elektrikli araç tercih etmek istemediğini söylüyor. Burada elde edilen verilerde ÖTV artışının etkileri görülüyor. Elektrikli araç tercih etmek istemeyen tüketicilerin 16,8’i ise servis / yedek parça tedarikini dert edinirken, %12,1’i ise marka / model alternatifinin azlığından şikayetçi.

İlginizi Çekebilir

MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV

Tam Boyutta Gör

Anket sorularında “elektrikli otomobiller diğerlerine göre daha ekonomiktir” ifadesine katılımcıların %40,1’i kesinlikle katıldığını söylüyor, %16,3’ü ise hiç katılmıyor. “Elektrikli otomobiller uzun yol için uygun değildir” ifadesine ise katılımcıların %26,6’sı kesinlikle katıldığını söylüyor. Buradaki görüşün, şarj ünitelerinin ülkemizde çok yaygın olmadığı için oluşan bir düşünce olduğu söylenebilir. %23,1’i ise bu ifadeye hiç katılmıyor, %23,6’sı ise kısmen katılıyor.

Ayrıca Bkz. "Elektrikli Hyundai Ioniq 5 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

“Elektrikli otomobillerin bakımı pahalıdır” ifadesine katılımcıların %25,3’ü kesinlikle katılıyor, %23,9’u ise hiç katılmıyor ve %26,6’sı kısmen katılıyor. İnsanların elektrikli otomobillerin bakım ücretleri konusunda emin olmadıklarını söyleyebiliriz. Katılımcılara elektrikli araç alacak olsalar, hangi aracı alacakları sorulduğunda %37,5’i TOGG’u tercih edeceğini söylüyor, %15,9’u ise Mercedes EQC’yi seçiyor. Bunu sırasıyla BMW 13, Hyundai Ioniq, Renault Zoe takip ediyor.

Şubat ayının başında elektrikli otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında yüzde 400'e varan artış yaşanmıştı. Bu kapsamda kapsamında motor gücü 85 kW'ı geçmeyen araçlardan alınan ÖTV oranı yüzde 3'ten yüzde 10'a, motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyen araçlarda yüzde 7'den yüzde 25'e, 120 kW'ı geçenler içinse yüzde 15'ten yüzde 60'a çıkarılmıştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.