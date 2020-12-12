Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları

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Çok yakında resmiyet kazanması beklenen amiral gemisi Xiaomi Mi 11'in canlı görüntüleri internete düştü. Söz konusu fotoğrafların güvenilirliği, ünlü duyumcu Ice Universe tarafından doğrulandı.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı"

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Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

Akıllı telefon üç sensör ve bir LED flaş içeren kare kamera ünitesiyle gelecek. Ayrıca görüldüğü kadarıyla gök mavisi renk seçeneği olacak. Cihaz daha önce tasarımcı Ben Geskin tarafından hazırlanan konsept render'a çok benziyor.

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Teknik özellikleri ve çıkış tarihi

Xiaomi Mi 11'in 108 megapiksel ana kamera, 30x zoom özellikli telefoto lens ve geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera sistemiyle çıkış yapacağını hatırlatalım.

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Amiral gemisi telefon Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 12 GB'a kadar RAM, Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekrana sahip olacak. Aynı zamanda 55 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil taşıyacağı söyleniyor.

Son sızıntılara göre Xiaomi Mi 11'in tanıtımı bu ayın sonunda gerçekleşecek.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1337655146864549888

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