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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları

    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonunu bu ayın sonunda tanıtması bekleniyor. Daha önce render görüntüleri ortaya çıkan Mi 11 bu kez canlı olarak görüntülendi.
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    Cep Telefonları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları
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    Çok yakında resmiyet kazanması beklenen amiral gemisi Xiaomi Mi 11'in canlı görüntüleri internete düştü. Söz konusu fotoğrafların güvenilirliği, ünlü duyumcu Ice Universe tarafından doğrulandı.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı"

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    Akıllı telefon üç sensör ve bir LED flaş içeren kare kamera ünitesiyle gelecek. Ayrıca görüldüğü kadarıyla gök mavisi renk seçeneği olacak. Cihaz daha önce tasarımcı Ben Geskin tarafından hazırlanan konsept render'a çok benziyor.

    Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları
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    Teknik özellikleri ve çıkış tarihi

    Xiaomi Mi 11'in 108 megapiksel ana kamera, 30x zoom özellikli telefoto lens ve geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera sistemiyle çıkış yapacağını hatırlatalım.

    Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları
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    Amiral gemisi telefon Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 12 GB'a kadar RAM, Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekrana sahip olacak. Aynı zamanda 55 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil taşıyacağı söyleniyor.

    Son sızıntılara göre Xiaomi Mi 11'in tanıtımı bu ayın sonunda gerçekleşecek.



    https://twitter.com/UniverseIce/status/1337655146864549888 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Xtrud (Harun Yahya) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Çok çirkin. Edge ekran gereksizliğine devam.
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Guaire (Tayfun ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Gayet güzel.

    Yuvarlatılmış kenarlı çıkıntılı kare kamera adasını daha az rahatsız edecek olacak şekilde tasarlamışlar. Flaş ve üçüncü kameranın bulunduğu bölüm telefonun arka yüzü ile aynı renkte olduğu için ilk bakışta gözünüze kocaman bir kamera adası çarpmıyor.

    İlk bakışta siyahla vurgulanmış iki kamera ve bunların içerisinde bir kamera siyahın üstünde gümüş beyaz gibi bir çerçeve ile vurgulanmış.

    Bu çerçeve Mi9 ve M10'da da var ve bir tasarım devamlılığı diyebiliriz.

    Siyah ile vurgulanmış alt alta iki kamera ise Mi8'de kullanılmıştı.

    Kullanılan mavi tonu da gayet güzel.

    Yalnız Pro versiyonu sırıtabilir. Sızıntılardaki kılıfın altında gizli kamera adası enlemesine üçüncü bir sıra ve tek bir periskopik kamera modülü barındırıyor. Kılıfın altındaki normal Mi11 de kötü görünüyor, o yüzden Pro versiyonunu kılıfsız görmek lazım değerlendirmek için, ancak ada kareselden ziyade enlemesine bir dikdörtgene benzediğinde daha rahatsız edici olacaktır muhtemelen.
    Gayet güzel. Yuvarlatılmış kenarlı çıkıntılı kare kamera adasını daha az rahatsız edecek olacak şekilde tasarlamışlar. Flaş ve üçüncü kameranın bulunduğ...
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    Senkron2 (Salih Altin) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır apple kullanan birisi olarak bir gün androide geçiyim diyorum ama hangi markaya baksam 3 ay da bir model çıkartıyor aldığın son model telefon en fazla 2 seneye çöp model oluyor. Vaz geçiyorum! Senede bir çıkartın bari paragöz develer!
    Yıllardır apple kullanan birisi olarak bir gün androide geçiyim diyorum ama hangi markaya baksam 3 ay da bir model çıkartıyor aldığın son model telefon en fazla...
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    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    mcebi001 (murat çebi) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ön taraf güzelde arka taraf gözüne yumruk yemiş gibi.....
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    astegon (astegon CF) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekranı belli mi? IPS mi Amoled mi?
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    zatrox 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Firmalar teknolojide ciddi değişiklikler yapamayınca aynı tasarımları ısıtıp ısıtıp önümüze koymaya başladı. 3 kamera olsa ne olur, 13 kamera olsa ne olur?

    Rami arttır, işlemci modelini yükselt al sana yeni amiral gemisi. Bize bunlarla gelme Xiaomi.
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    borukuzen (faruk puka) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka tarafını beğenmeyen bir tek ben miyim?
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    dulcet (M B) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Orta segment telefon görüntüsü var.
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu ram olayını android telefonlarda hiç anlamadım 6 dıydı 8 idi 12 idi yakında 20 GB 50gb falan ramli tel çıkarıcaklar.. o kadar ram koyucağına stabil yazılım koy .. bak Apple adam 4gb ram koyuyor makine yağ gibi akıyor.. senin 8gb 12gb ram ki telefonlarının yaptığı her tür işi yapabiliyor..
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    mekan54 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şimdiden hayırlı olsun.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amiral gemisi, amiral gemisi. Diğerleri ne oluyor "Reisin takası" mı?
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    FlyingUnderpants 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kameraların hepsinde Dual Pixel PDAF ve OIS olursa tadından yenmez.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok şükür Xiaomi bir amiral gemisinde 5000 mah batarya koymayı akıl edebilmiş. Malum genellikle üreticiler en pahalı telefonlarına en iyi donanımları dayayıp döşerler ama bu donanımların yüksek batarya ihtiyacını hep atlarlar ve her defasında yetersiz batarya koyarlar. Yani giriş ve orta seviyeye bol keseden batarya koyuyorsun ama amiral gemisine koyduğun batarya cücük kadar oluyor. Bu tamamen mantık dışı bir hareket.

    Tasarıma gelirsek bir orijinallik yok ama tabi yine de birçok güzel tasarımı bir araya getirip kombinasyon yapmışlar. Boydan boya ekran, ekran üstü kamera, Samsung S6 Edge ile başlayan ekran kıvrılması birleşimi hoş. Bir tek arkadaki kamera kısmı kaba duruyor. He tabi s20 ailesininki gibi kaba değil ama yine de kaba. Kameralar üstüste dizilseydi ve ortada olsaydı daha iyi olurdu sanki. Bu arada gök mavisi güzel renk.
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    12286 kez okundu.
    29 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

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    xiaomi mi 11, canlı görüntü ve
    4 etiket daha fotoğraf sızıntı amiral gemisi Mobil Teknolojiler
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