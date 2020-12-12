Xiaomi Mi 11'in tasarımı netleşti: İşte amiral gemisinin yeni fotoğrafları

Çok yakında resmiyet kazanması beklenen amiral gemisi Xiaomi Mi 11'in canlı görüntüleri internete düştü. Söz konusu fotoğrafların güvenilirliği, ünlü duyumcu Ice Universe tarafından doğrulandı.
Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro'nun pil kapasitesi ortaya çıktı"İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 11'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı
Akıllı telefon üç sensör ve bir LED flaş içeren kare kamera ünitesiyle gelecek. Ayrıca görüldüğü kadarıyla gök mavisi renk seçeneği olacak. Cihaz daha önce tasarımcı Ben Geskin tarafından hazırlanan konsept render'a çok benziyor.
Teknik özellikleri ve çıkış tarihi
Xiaomi Mi 11'in 108 megapiksel ana kamera, 30x zoom özellikli telefoto lens ve geniş açılı sensörden oluşan üçlü kamera sistemiyle çıkış yapacağını hatırlatalım.
Amiral gemisi telefon Qualcomm Snapdragon 888 işlemci, 12 GB'a kadar RAM, Quad HD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan OLED ekrana sahip olacak. Aynı zamanda 55 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh pil taşıyacağı söyleniyor.
Son sızıntılara göre Xiaomi Mi 11'in tanıtımı bu ayın sonunda gerçekleşecek.
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Yuvarlatılmış kenarlı çıkıntılı kare kamera adasını daha az rahatsız edecek olacak şekilde tasarlamışlar. Flaş ve üçüncü kameranın bulunduğu bölüm telefonun arka yüzü ile aynı renkte olduğu için ilk bakışta gözünüze kocaman bir kamera adası çarpmıyor.
İlk bakışta siyahla vurgulanmış iki kamera ve bunların içerisinde bir kamera siyahın üstünde gümüş beyaz gibi bir çerçeve ile vurgulanmış.
Bu çerçeve Mi9 ve M10'da da var ve bir tasarım devamlılığı diyebiliriz.
Siyah ile vurgulanmış alt alta iki kamera ise Mi8'de kullanılmıştı.
Kullanılan mavi tonu da gayet güzel.
Yalnız Pro versiyonu sırıtabilir. Sızıntılardaki kılıfın altında gizli kamera adası enlemesine üçüncü bir sıra ve tek bir periskopik kamera modülü barındırıyor. Kılıfın altındaki normal Mi11 de kötü görünüyor, o yüzden Pro versiyonunu kılıfsız görmek lazım değerlendirmek için, ancak ada kareselden ziyade enlemesine bir dikdörtgene benzediğinde daha rahatsız edici olacaktır muhtemelen.