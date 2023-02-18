Xiaomi'nin bu yıl çıkaracağı en ucuz telefon sızdı: İşte özellikleri ve görüntüsü

Cihazın büyük tasarım değişiklikleri sunmayacağı bildiriliyor. Görünüm anlamında yenilik vaat etmeyen Redmi A2, MediaTek Helio G36 yonga seti ile gelecek. Bunun haricinde teknik özelliklerinin geri kalanı Redmi A1'den miras olarak alacak gibi gözüküyor.
Redmi A2 neler sunacak?
Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.52 inç LCD ekran, 2 GB RAM ve genişletilebilir 32 GB depolama alanı içerecek. Arka panelinde 8 megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapan çift kamera sistemi bulunacak.
Cihazın Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde geleceği bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pilinden alacak. Redmi A2'nin birkaç hafta içinde 97 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah