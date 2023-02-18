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    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin bu yıl çıkaracağı en ucuz telefon sızdı: İşte özellikleri ve görüntüsü

    Xiaomi çok yakında son derece uygun fiyata sahip bir akıllı telefon çıkaracak. Redmi A2 adı altında satışa sunulacak cihazın basın görselleri ve teknik özellikleri yayınlandı.
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    Ultra uygun fiyatı Redmi A2 duyurudan önce tamamen sızdı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi geçtiğimiz yıl süper bütçe dostu Redmi A1'i piyasaya sürmüştü. Daha sonrasında ise kardeş model Redmi A1+ satışa sunuldu. Çinli marka şimdi de Redmi A2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun temel özellikleri internete sızdı.

    Cihazın büyük tasarım değişiklikleri sunmayacağı bildiriliyor. Görünüm anlamında yenilik vaat etmeyen Redmi A2, MediaTek Helio G36 yonga seti ile gelecek. Bunun haricinde teknik özelliklerinin geri kalanı Redmi A1'den miras olarak alacak gibi gözüküyor.

    Ultra uygun fiyatı Redmi A2 duyurudan önce tamamen sızdı Tam Boyutta Gör

    Redmi A2 neler sunacak?

    Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.52 inç LCD ekran, 2 GB RAM ve genişletilebilir 32 GB depolama alanı içerecek. Arka panelinde 8 megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapan çift kamera sistemi bulunacak.

    Cihazın Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde geleceği bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pilinden alacak. Redmi A2'nin birkaç hafta içinde 97 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 3 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 5 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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