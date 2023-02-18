Xiaomi'nin bu yıl çıkaracağı en ucuz telefon sızdı: İşte özellikleri ve görüntüsü

Tam Boyutta Gör Xiaomi geçtiğimiz yıl süper bütçe dostu Redmi A1'i piyasaya sürmüştü. Daha sonrasında ise kardeş model Redmi A1+ satışa sunuldu. Çinli marka şimdi de Redmi A2 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun temel özellikleri internete sızdı.

Volla Phone X23 piyasaya sürüldü: Android yok, Google yok 4 sa. önce eklendi

Cihazın büyük tasarım değişiklikleri sunmayacağı bildiriliyor. Görünüm anlamında yenilik vaat etmeyen Redmi A2, MediaTek Helio G36 yonga seti ile gelecek. Bunun haricinde teknik özelliklerinin geri kalanı Redmi A1'den miras olarak alacak gibi gözüküyor.

Tam Boyutta Gör

Redmi A2 neler sunacak?

Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon HD+ çözünürlükte 6.52 inç LCD ekran, 2 GB RAM ve genişletilebilir 32 GB depolama alanı içerecek. Arka panelinde 8 megapiksel ana kameraya ev sahipliği yapan çift kamera sistemi bulunacak.

Cihazın Android 13 (Go Edition) yüklü şekilde geleceği bildiriliyor. İhtiyaç duyduğu enerjiyi ise 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh pilinden alacak. Redmi A2'nin birkaç hafta içinde 97 euro fiyatla satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Ultra uygun fiyatı Redmi A2 duyurudan önce tamamen sızdı