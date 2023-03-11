NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’na neredeyse başka bir uydunun çarpacağını açıkladı

NASA, yayınladığı blog gönderisinde ISS ile çarpışma rotasında olan bir uydunun tespit edildiğini belirtti. Yetkililer olası bir çarpışmayı engellemek için ISS’e bağlı olan Progress 83 ikmal aracının iticilerini ateşleyerek istasyonun yörüngesini yükseltti. NASA blog yazısında iticilerin altı dakikadan biraz fazla bir süre devrede kaldığını ve yapılan manevranın yaklaşan Crew-5 görevini etkilemeyeceğini aktardı.
ISS ilk defa aktif görevdeki bir uydudan kaçtı
Raporlara göre, ISS'nin atlatmak zorunda kaldığı uydu, 2020'de fırlatılan Arjantin'e ait bir Dünya gözlem uydusu gibi görünüyor. Bu bilgi NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'ndeki Sandra Jones'tan geliyor. Ayrıca, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde astronom ve astrofizikçi olan Dr. Jonathan McDowell, potansiyel adayları jeo-uzamsal veri şirketi Satellogic tarafından işletilen on ticari gözlem uydusundan biri olan Nusat-17'ye indirgediğini açıkladı. Dr. McDowell uydunun ISS'in yörüngesine girmesinin nedeni olarak yörünge bozulmasını gösteriyor.
ISS yörünge düzeltmelerini sürekli yapıyor
Bundan bir önceki rota düzeltmesi ise Rusya'nın Kasım 2021'de bir uydusavar (ASAT) silah testinde yok ettiği Cosmos 1408 uydusunun enkazı için yapıldı. ISS, imha edilen uydunun enkazından kaçınmak için iki kez rota düzeltmesi yapmıştı. Görünüşe göre yörüngedeki enkazların tehlikesi giderek yükseliyor. Bazı enkaz parçaları 1 santimetre boyutunda bile olabiliyor ve binlerce kilometrelik hızlarda hareket ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez