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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti

    Sony'nin bir süredir üzerinde çalıştığı Uncharted sinema filminden ilk görsel yayınlandı. Tom Holland'ı Nathan Drake rolünde gördüğümüz görsel genel anlamıyla hayranların tepkisini çekti.
    20 sa. (Son Güncelleme: 20 sa.)
    5,7b
    25
    19
    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti
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    Sony'nin önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen Uncharted sinema filminden ilk resmi görsel paylaşıldı.Tom Holland'ı Nathan Drake rolünde gördüğümüz fotoğrafı yukarıda görebilirsiniz. Tom Holland fotoğrafta klasik Nathan Drake kostümüyle dikkat çekiyor.

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    Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençliğinden bazı bölümler görmüştük. Ancak oyunlardaki genç Drake 15 yaşındaydı, Tom Holland ise 24 yaşında. Filmde tam olarak nasıl bir konu işleneceğini hala bilemiyoruz.

    Paylaşılan ilk görselin sosyal medyada genel anlamıyla olumsuz tepkiyle karşılandığını söyleyebiliriz. Oyunlarda bildiğiniz gibi hepimiz 30'lu yaşlarının sonundaki Nathan Drake'e alışığız. Tom Holland'ın, akıllardaki sevilen Drake ile pek alakası olmadığı ortada. Drake karakteri aslına bakarsanız çok standart diyebileceğimiz bir tasarıma sahip, ancak Sony buna rağmen yine de karakterle tamamıyla alakasız bir oyuncu seçmeyi başarabilmiş. Bakalım filmin nihai versiyonu sinemaseverlerin beğenisini kazanabilecek mi.

    Filmin oyuncu kadrosunda bilinen diğer oyuncular arasında Mark Wahlberg (Sully), Sophia Ali (Chloe Frazer) ve Antonia Banderas var. Sully karakteri için Marh Wahlberg seçimi de tepkiyle karşılanmıştı.

    16 Temmuz 2021'de vizyona girmesi beklenen Uncharted filminin yönetmen koltuğunda Venom'dan tanıdığımız Ruben Fleischer oturuyor. Senaryo ise Matt Holloway ve Art Marcum tarafından kaleme alınmış. Holloway-Marcum ikilisi daha önce Transformers: The Last Knight ve Men in Black: International gibi filmlerin senaryosunu hazırlamıştı. Yönetmen ve senarist ekibinin de çok güven verdiğini söyleyemeyiz



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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Portraitclub 20 sa. en beğenilen
    Chris Pratt giderdi bu filme çok yanlış adamı seçmişler.
    1 Yanıt Yanıtla +26
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    DH Misafiri 19 sa.
    Nathan Drake 180 boyunda yakışıklı bir adamken Tom Holland 173 boyunda sıska bir velet. Ayrıca tipi de uymuyor
    4 Yanıt Yanıtla +13
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 20 sa.
    Daha ne yapsınlar gençlik ile orta yaşın karmanı, yüzüğü bile var. Mis gibi olmuş. Kaliteli de oyuncu?
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 sa.
    Bu filme sadece ve sadece Nathan Fillion gider. Başka bi kişi tanımıyorum.
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa.
    Oyun zaten film gibi ne gerek var ki buna
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    aycibin (Yalım Dilmen) 16 sa.
    son çekilen Tomb Raider filminde Alicia Vikander ne kadar Lara Croft'a benziyorduki? ona kıyasla Tom Holland ana karaktere baya benzemiş derim.
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    joven 16 sa.
    Hayranlara yanılıyor ben bu çocuk bu role yakışmış genç yaşta olmasıda avantaj devam filmlerinde bu çocukla devam eder hayranmış yemişim hayran tayfasını
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    Adoring 17 sa.
    bu çocukda karizma yok nathan drake karizmatik bir karakterdi.
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    dımmışali (durmuş bahça) 17 sa.
    öylede olsa böylede olsa sonuçta görsel görüntü.
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    Neco. (Necdet Demir) 18 sa.
    Marvel's Spider Man ile karıştırdılar sanırım..
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    nebulabado 18 sa.
    Tipini bilmem, ama Tom Holland çok iyi oyuncu.
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 19 sa.
    Holivudda adam kalmadı hep aynı beş tiple film çekiyorlar.



    Bari biraz daha yakın birini bulun
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    DH Misafiri 19 sa.
    Nathan Drake 180 boyunda yakışıklı bir adamken Tom Holland 173 boyunda sıska bir velet. Ayrıca tipi de uymuyor
    4 Yanıt Yanıtla +13
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    M0meNtS (Ertuğrul Çolakçı) 19 sa. DH Misafiri
    Katılıyorum.
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    Fluuman (Metehan Maraşlı) 18 sa. DH Misafiri
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    küçüklüğü ile aynı değil mi bana mı öyle geliyor 🙂
    Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 17 sa. DH Misafiri
    15 yaşını canlandırıyorsa, 15'inden sonra 7 santim atmış olabilir :P
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    5739 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

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    6 etiket daha nathan drake sony pictures tom holland film Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji
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