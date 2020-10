Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti

Tam Boyutta Gör

Sony'nin önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen Uncharted sinema filminden ilk resmi görsel paylaşıldı.Tom Holland'ı Nathan Drake rolünde gördüğümüz fotoğrafı yukarıda görebilirsiniz. Tom Holland fotoğrafta klasik Nathan Drake kostümüyle dikkat çekiyor.

Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençliğinden bazı bölümler görmüştük. Ancak oyunlardaki genç Drake 15 yaşındaydı, Tom Holland ise 24 yaşında. Filmde tam olarak nasıl bir konu işleneceğini hala bilemiyoruz.

Paylaşılan ilk görselin sosyal medyada genel anlamıyla olumsuz tepkiyle karşılandığını söyleyebiliriz. Oyunlarda bildiğiniz gibi hepimiz 30'lu yaşlarının sonundaki Nathan Drake'e alışığız. Tom Holland'ın, akıllardaki sevilen Drake ile pek alakası olmadığı ortada. Drake karakteri aslına bakarsanız çok standart diyebileceğimiz bir tasarıma sahip, ancak Sony buna rağmen yine de karakterle tamamıyla alakasız bir oyuncu seçmeyi başarabilmiş. Bakalım filmin nihai versiyonu sinemaseverlerin beğenisini kazanabilecek mi.

Filmin oyuncu kadrosunda bilinen diğer oyuncular arasında Mark Wahlberg (Sully), Sophia Ali (Chloe Frazer) ve Antonia Banderas var. Sully karakteri için Marh Wahlberg seçimi de tepkiyle karşılanmıştı.

16 Temmuz 2021'de vizyona girmesi beklenen Uncharted filminin yönetmen koltuğunda Venom'dan tanıdığımız Ruben Fleischer oturuyor. Senaryo ise Matt Holloway ve Art Marcum tarafından kaleme alınmış. Holloway-Marcum ikilisi daha önce Transformers: The Last Knight ve Men in Black: International gibi filmlerin senaryosunu hazırlamıştı. Yönetmen ve senarist ekibinin de çok güven verdiğini söyleyemeyiz.

