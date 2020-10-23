Uncharted filminden yayınlanan ilk görsel hayranların tepkisini çekti

Sony'nin önümüzdeki yıl vizyona girmesi beklenen Uncharted sinema filminden ilk resmi görsel paylaşıldı.Tom Holland'ı Nathan Drake rolünde gördüğümüz fotoğrafı yukarıda görebilirsiniz. Tom Holland fotoğrafta klasik Nathan Drake kostümüyle dikkat çekiyor.İlginizi Çekebilir Uncharted filmini bekleyenlere bir kötü haber daha
Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençliğinden bazı bölümler görmüştük. Ancak oyunlardaki genç Drake 15 yaşındaydı, Tom Holland ise 24 yaşında. Filmde tam olarak nasıl bir konu işleneceğini hala bilemiyoruz.
Paylaşılan ilk görselin sosyal medyada genel anlamıyla olumsuz tepkiyle karşılandığını söyleyebiliriz. Oyunlarda bildiğiniz gibi hepimiz 30'lu yaşlarının sonundaki Nathan Drake'e alışığız. Tom Holland'ın, akıllardaki sevilen Drake ile pek alakası olmadığı ortada. Drake karakteri aslına bakarsanız çok standart diyebileceğimiz bir tasarıma sahip, ancak Sony buna rağmen yine de karakterle tamamıyla alakasız bir oyuncu seçmeyi başarabilmiş. Bakalım filmin nihai versiyonu sinemaseverlerin beğenisini kazanabilecek mi.
Filmin oyuncu kadrosunda bilinen diğer oyuncular arasında Mark Wahlberg (Sully), Sophia Ali (Chloe Frazer) ve Antonia Banderas var. Sully karakteri için Marh Wahlberg seçimi de tepkiyle karşılanmıştı.
16 Temmuz 2021'de vizyona girmesi beklenen Uncharted filminin yönetmen koltuğunda Venom'dan tanıdığımız Ruben Fleischer oturuyor. Senaryo ise Matt Holloway ve Art Marcum tarafından kaleme alınmış. Holloway-Marcum ikilisi daha önce Transformers: The Last Knight ve Men in Black: International gibi filmlerin senaryosunu hazırlamıştı. Yönetmen ve senarist ekibinin de çok güven verdiğini söyleyemeyiz.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bari biraz daha yakın birini bulun
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