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    Uncharted filmini bekleyenlere bir kötü haber daha

    Sony, Uncharted uyarlaması için anlaştığı beşinci yönetmeni de kaybetti. Filmin vizyona tarihi muhtemelen yine ertelenecek.
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    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Uncharted filmini bekleyenlere bir kötü haber daha
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    Sony'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı Uncharted uyarlama filmi, yine bir yönetmen kriziyle karşı karşıya kaldı. Deadline'da yer alan ifadelere göre, filmin geçtiğimiz aylarda açıklanan yeni yönetmeni Travis Knight, ani bir şekilde projeden çekilme kararı almış durumda. Knight'ın ayrılma nedeni olarak yoğun çalışma programını gösterdiği belirtiliyor.

    Altıncı kez yönetmen değişiyor

    Bumblebee ve Kubo filmlerinden tanıdığımız Travis Knight, Sony'nin Uncharted uyarlaması için anlaştığı beşinci yönetmendi. Daha önce projeden ayrılan yönetmenler arasında David O. Russell, Neil Burger, Shawn Levy ve Dan Trachtenber gibi isimler var. Sony'nin yaklaşık 10 yıldır üzerinde çalıştığı Uncharted filmi ilginç bir şekilde neredeyse her yıl bir yönetmen değiştiriyor. Şirket şimdi altıncı yönetmeni için arayışlara başlamış durumda.

    Uncharted filminde Nathan Drake karakterini 23 yaşındaki ünlü aktör Tom Holland canlandıracak. Daha önce yapılan açıklamalarda Uncharted filminin Nathan Drake'in gençlik yıllarını anlatacağı ifade edilmişti. Uncharted 3 ve Uncharted 4 oyunlarında bildiğiniz gibi Drake'in gençlik yıllarıyla ilgili bazı bölümler vardı.

    Filmin açıklanan gösterim tarihi 25 Aralık 2020 şeklinde. Ancak Travis Knight'ın ayrılışının ardından vizyon tarihinde de bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Sony, yeni yönetmeniyle anlaştıktan sonra muhtemelen bu konuyla ilgili bir açıklama yapacaktır.



    https://deadline.com/2019/12/uncharted-travis-knight-exits-movie-tom-holland-mark-wahlberg-1202818615/ Yorum Yaz
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