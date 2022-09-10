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    Anlık Bildirim

    Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi nihayet belli oldu

    Uncharted 4 ve bağımsız DLC'si The Lost Legacy, Uncharted: Legacy of Thieves Collection adı altında PS5 için çıkmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de PC sürümünün çıkış tarihi ortaya çıktı.
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    Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC sürümü çıkış tarihi
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    Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı, geliştiriciliğini Naughty Dog'un yaptığı sevilen oyun serisi Uncharted'ın son oyunu Uncharted 4 ve bağımsız eklenti paketi The Lost Legacy, bildiğiniz gibi Ocak 2022'de PS5 için çıkışını yapmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun PC sürümünün çıkış tarihi belli oldu.

    Ekim 2022

    Yılın başından bu yana çıkış tarihi beklenen ve sürekli söylentileri çıkan Uncharted'ın Epic Games sayfası sayesinde çıkış tarihi öğrenildi. Detaylara göre oyun 19 Ekim'de çıkışını yapacak. Şu an için resmi bir onay olmadığını belirtelim.

    Eğe bu tarih doğruysa ki Epic Games ön siparişe özel hediye bile veriyor, PlayStation'ın Eylül sonu veya Ekim başında bir etkinlik düzenlemesi de muhtemel. Oynanış videosu ve çıkış tarihi ile birlikte o etkinlikte, oyun da karşımıza çıkabilir. Uncharted da bu yıl çıkarsa PlayStation 2022 yılını PC sürümleri ile geçti diyebiliriz.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 1 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 2 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 2 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 5 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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