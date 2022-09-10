Uncharted'ın PC sürümünün çıkış tarihi nihayet belli oldu

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Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in yaptığı, geliştiriciliğini Naughty Dog'un yaptığı sevilen oyun serisi Uncharted'ın son oyunu Uncharted 4 ve bağımsız eklenti paketi The Lost Legacy, bildiğiniz gibi Ocak 2022'de PS5 için çıkışını yapmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de oyunun PC sürümünün çıkış tarihi belli oldu.

Ekim 2022

Yılın başından bu yana çıkış tarihi beklenen ve sürekli söylentileri çıkan Uncharted'ın Epic Games sayfası sayesinde çıkış tarihi öğrenildi. Detaylara göre oyun 19 Ekim'de çıkışını yapacak. Şu an için resmi bir onay olmadığını belirtelim.

PS5'in renkli kapakları ve renkli kontrolcülerini deniyoruz 17 sa. önce eklendi

Eğe bu tarih doğruysa ki Epic Games ön siparişe özel hediye bile veriyor, PlayStation'ın Eylül sonu veya Ekim başında bir etkinlik düzenlemesi de muhtemel. Oynanış videosu ve çıkış tarihi ile birlikte o etkinlikte, oyun da karşımıza çıkabilir. Uncharted da bu yıl çıkarsa PlayStation 2022 yılını PC sürümleri ile geçti diyebiliriz.

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Uncharted: Legacy of Thieves Collection PC sürümü çıkış tarihi