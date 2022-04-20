Uncharted yaratıcısından yeni bir Star Wars oyunu geliyor: Aksiyon macera oyunu olacak

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Star Wars şüphesiz şu anda dünyanın en büyük markalarından birisi. Son dönemde de bu markaya dair birçok eser görmeye başladık ve özellikle gelecekte birçok oyun göreceğiz. Geçtiğimiz saatlerde de gelecekte göreceğimiz Star Wars oyunlarının arasına bir yenisi daha eklendi.

Aksiyon Macera Star Wars Oyunu Geliyor

Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre ilk üç Uncharted oyununun yazarı ve yönetmeni olan Amy Hennig'in başkanı olduğu oyun stüdyosu Skydance New Media ve Lucasfilm Games, yeni bir Star Wars oyunu için ortaklık kurdu. Yeni oyun aksiyon macera türünde, zengin sinematiğe sahip bir oyun olacak.

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Ne yazık ki oyuna dair hiçbir detay verilmedi. Ortaklık duyurusunu yeni gördüğümüz düşünülürse geliştirme sürecinin çok erken aşamalarında olduğunu düşünebiliriz. Bu projeyle birlikte gelecek göreceğimiz Star Wars oyunlarının sayısı bir hayli arttı. Skydance New Media ayrıca hikaye odaklı büyük bir Marvel oyunu üzerinde çalışıyor.

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Uncharted yaratıcısından yeni bir Star Wars oyunu geliyor