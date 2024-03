Çinliler, insanlar kadar iyi nişan alan robot köpek geliştirdi

Tam Boyutta Gör Çin'de yapılan yeni bir araştırma, makineli tüfekle silahlanmış robot köpeklerin, eğitimli nişancılar kadar isabetli olabileceğini gösteriyor. Eğer doğruysa, şehir savaşlarında bir tür devrime tanık olabiliriz.

The South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Nanjing Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde makine mühendisi profesör Xu Cheng ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, ayaklı bir saldırı platformunun fizibilitesini gösteriyor. Çalışmanın bulguları hakemli dergi The Chinese Journal of Engineering'de geçen ay yayınlandı.

Xu'nun ekibi iddialarını test etmek için yerli üretim dört ayaklı robot köpeğin sırtına 7,62 mm'lik bir makineli tüfek yerleştirdi. Seçilen silah dakikada 750 mermiye kadar ateş edebiliyordu.

Ek olarak silah, optoelektronik görüş, şok emici parça ve otomatik yeniden yükleme sistemi ile donatıldı. Kurulumun hassasiyetini ve doğruluğunu değerlendirmek için robot köpeğe, 100 metre uzakta duran insan boyutundaki bir hedefe 10 mermilik atışlar yapması emredildi. Sonuçlar etkileyiciydi.

Çoklu atış turlarından sonra yarı dağılım yarıçapı yaklaşık 5 cm oldu. Bu mesafe, hedefin merkezi ile en yakın beş kurşun deliği arasındaki maksimum mesafeyi ifade ediyor. M4 gibi Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan standart küçük silahların doğruluğuyla karşılaştırılabilir bir değer olduğu ifade ediliyor. Bu sonuçlar, robot köpek-silah platformunun, şiddetli geri tepme ve hızlı atış hızıyla tanınan bir silahla hassas ateş açabileceği anlamına geliyor.

Bu başarıya nasıl ulaşıldı?

Peki bu etkileyici sonuç nasıl başarıldı? Araştırma ekibine göre, bu görev için özel olarak tasarlanmış özel bir silah yuvası geliştirildi. Ekip tarafından geliştirilen silah yuvası, sürekli ateşleme sırasında namlu sıçramasını en aza indirmek için geri tepmeyi emerken silahın serbestçe nişan almasını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlandı. Ekip, Çin'in robot köpek tasarlama ve üretme konusundaki uzmanlığının da onlara bu alanda avantaj sağladığını belirtiyor.

ABD'nin de benzer denemeler yapıp başarısız olmasına atıfta bulunan ekip, ABD'nin ithal birimler kullanması nedeniyle benzer bir görevi yerine getiremediğini belirtiyor. SCMP'nin haberine göre, Çin bunların nasıl yapılacağını bildiğinden, ekibin silah yuvasını en iyi şekilde nasıl tasarlayıp robot köpeğe entegre edeceği konusunda "içeriden bilgi sahibi" olduğu belirtiliyor.

Şehir savaşlarında devrim yaşanabilir

Bulgular doğruysa bu, yüksek kayıp oranlarıyla bilinen şehir çatışmaları için devrim niteliğinde olabilir.

Ekip, “Kesişen labirent gibi sokaklardan ve sık binalardan oluşan kent dokusunu insansız savaş platformları için benzersiz zorluklar yaratıyor. Bu platformların düzensiz araziyi aşması ve manevra, tırmanma ve sıçrama gibi karmaşık eylemleri gerçekleştirmesi gerekiyor; bu da geleneksel tekerlekli ve paletli tasarımları yetersiz kılıyor." sözlerini sarfederek, doğadan esinlenerek üretilen dört ayaklı platformların kentsel alanlarda daha başarılı olduklarını belirtti.

