Çinliler, insanlar kadar iyi nişan alan robot köpek geliştirdi

The South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, Nanjing Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde makine mühendisi profesör Xu Cheng ve ekibi tarafından yürütülen çalışma, ayaklı bir saldırı platformunun fizibilitesini gösteriyor. Çalışmanın bulguları hakemli dergi The Chinese Journal of Engineering'de geçen ay yayınlandı.
Xu'nun ekibi iddialarını test etmek için yerli üretim dört ayaklı robot köpeğin sırtına 7,62 mm'lik bir makineli tüfek yerleştirdi. Seçilen silah dakikada 750 mermiye kadar ateş edebiliyordu.
Ek olarak silah, optoelektronik görüş, şok emici parça ve otomatik yeniden yükleme sistemi ile donatıldı. Kurulumun hassasiyetini ve doğruluğunu değerlendirmek için robot köpeğe, 100 metre uzakta duran insan boyutundaki bir hedefe 10 mermilik atışlar yapması emredildi. Sonuçlar etkileyiciydi.
Çoklu atış turlarından sonra yarı dağılım yarıçapı yaklaşık 5 cm oldu. Bu mesafe, hedefin merkezi ile en yakın beş kurşun deliği arasındaki maksimum mesafeyi ifade ediyor. M4 gibi Amerika Birleşik Devletleri Ordusu tarafından yaygın olarak kullanılan standart küçük silahların doğruluğuyla karşılaştırılabilir bir değer olduğu ifade ediliyor. Bu sonuçlar, robot köpek-silah platformunun, şiddetli geri tepme ve hızlı atış hızıyla tanınan bir silahla hassas ateş açabileceği anlamına geliyor.
Bu başarıya nasıl ulaşıldı?
Peki bu etkileyici sonuç nasıl başarıldı? Araştırma ekibine göre, bu görev için özel olarak tasarlanmış özel bir silah yuvası geliştirildi. Ekip tarafından geliştirilen silah yuvası, sürekli ateşleme sırasında namlu sıçramasını en aza indirmek için geri tepmeyi emerken silahın serbestçe nişan almasını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlandı. Ekip, Çin'in robot köpek tasarlama ve üretme konusundaki uzmanlığının da onlara bu alanda avantaj sağladığını belirtiyor.
ABD'nin de benzer denemeler yapıp başarısız olmasına atıfta bulunan ekip, ABD'nin ithal birimler kullanması nedeniyle benzer bir görevi yerine getiremediğini belirtiyor. SCMP'nin haberine göre, Çin bunların nasıl yapılacağını bildiğinden, ekibin silah yuvasını en iyi şekilde nasıl tasarlayıp robot köpeğe entegre edeceği konusunda "içeriden bilgi sahibi" olduğu belirtiliyor.
Şehir savaşlarında devrim yaşanabilir
Bulgular doğruysa bu, yüksek kayıp oranlarıyla bilinen şehir çatışmaları için devrim niteliğinde olabilir.
Ekip, “Kesişen labirent gibi sokaklardan ve sık binalardan oluşan kent dokusunu insansız savaş platformları için benzersiz zorluklar yaratıyor. Bu platformların düzensiz araziyi aşması ve manevra, tırmanma ve sıçrama gibi karmaşık eylemleri gerçekleştirmesi gerekiyor; bu da geleneksel tekerlekli ve paletli tasarımları yetersiz kılıyor." sözlerini sarfederek, doğadan esinlenerek üretilen dört ayaklı platformların kentsel alanlarda daha başarılı olduklarını belirtti.Kaynakça https://interestingengineering.com/military/robot-dogs-better-sharpshooters-study https://www.scmp.com/news/china/science/article/3253603/chinas-robotic-dog-can-shoot-pro-what-us-doing?module=top_story&pgtype=homepage Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.