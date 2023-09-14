Geliştiricilere kötü haber: Unity indirme başına ücret kesecek

Unity Runtime Fee tepki çekiyor
Unity tarafından duyurulan Unity Runtime Fee adındaki program, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kullanıcı tarafından her indirme için ücret kesintisini amaçlıyor. Firma her indirmenin Unity Runtime kurulumunu da yaptığı için böyle bir karar aldığını belirtiyor.
Kesintiler geliştiricilerin abonelik seviyesine göre değişecek. Unity Personal ve Unity Plus aboneleri 200 bin toplam indirme ve son 12 ayda 200 bin dolar gelir sınırını aştığında indirme başına 0.2$ ödeyecek.
Unity Pro aboneleri 0.15$ ile başlayacak ve toplam 1 milyon indirme ile son 12 ayda 1 milyon dolardan fazla gelir elde ettiklerinde indirme başına 0.02$ ödeyecek. Unity Enterprise aboneleri ise 0.125$’dan başlayarak 0.01$’a kadar gidecek.
Geliştirici dünyası karara oldukça tepkili. Hiç kimseye sormadan alınan bu kararın özellikle hayır kurumları için satılan oyunlarda, free-to-play oyunlarda, hediye oyun dağıtımlarında ve korsan dağıtılan oyunlarda finansal bir risk oluşturacağını iddia ediyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.