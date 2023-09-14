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    Geliştiricilere kötü haber: Unity indirme başına ücret kesecek

    Oyun dünyasının önemli isimlerinden Unity, içinde yer aldığı yazılımın her indirilmesinde geliştiriciden ücret isteyecek. Geliştirici dünyası tek taraflı alınan karara tepkili. 
    Unity
    Oyun dünyasının en önemli geliştirme motorlarından Unity, tepki çekecek bir karara imza atıyor. Unity tabanlı oyunlar hazırlayan geliştiriciler, belirli bir kazanç sınırını geçtikten sonra ücret ödemek zorunda.

    Unity Runtime Fee tepki çekiyor

    Unity tarafından duyurulan Unity Runtime Fee adındaki program, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kullanıcı tarafından her indirme için ücret kesintisini amaçlıyor. Firma her indirmenin Unity Runtime kurulumunu da yaptığı için böyle bir karar aldığını belirtiyor.

    Kesintiler geliştiricilerin abonelik seviyesine göre değişecek. Unity Personal ve Unity Plus aboneleri 200 bin toplam indirme ve son 12 ayda 200 bin dolar gelir sınırını aştığında indirme başına 0.2$ ödeyecek.

    Unity Pro aboneleri 0.15$ ile başlayacak ve toplam 1 milyon indirme ile son 12 ayda 1 milyon dolardan fazla gelir elde ettiklerinde indirme başına 0.02$ ödeyecek. Unity Enterprise aboneleri ise 0.125$’dan başlayarak 0.01$’a kadar gidecek.

    Geliştirici dünyası karara oldukça tepkili. Hiç kimseye sormadan alınan bu kararın özellikle hayır kurumları için satılan oyunlarda, free-to-play oyunlarda, hediye oyun dağıtımlarında ve korsan dağıtılan oyunlarda finansal bir risk oluşturacağını iddia ediyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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