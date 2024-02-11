Sam Altman: Apple Vision Pro, iPhone'dan bu yana en etkileyici ikinci teknoloji

Apple Vision Pro, diğer karma gerçeklik gözlükleri gibi kullanıcıların gerçek dünyayla entegre olan dijital ortamla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, Vision Pro uygulamalarını gözleri ve parmaklarıyla, sesle kontrol edebiliyor. Apple’ın yeni teknolojisi ne kadar devrim niteliğinde tartışılır ancak Altman, Vision Pro’yu son 17 yılda çıkan en etkileyici ikinci cihaz olarak görüyor. En etkileyici teknolojinin ne olduğunu söylemese de tahmin etmek zor değil; muhtemelen ChatGPT.
Sam Altman: Yapay zeka, dünyayı değiştirme yolunda ilerliyor
Altman, daha önce yapay zekanın iPhone’un insanların cebine bilgisayar koymasından bu yana görülmemiş şekillerde dünyayı değiştirme yolunda ilerlediğini söylemişti. ChatGPT’nin sektörü ve günlük yaşamı etkilemeye başladığı zaten görülüyor. Altman’ın geliştiricilere ChatGPT’yi iş için süper akıllı kişisel asistana dönüştürmek istediğini söylediği de biliniyor. Altman, ChatGPT’nin yalnızca adından memnun değil.
Bu arada Apple’ın Amerika’da şimdiye kadar 200.000’den fazla Apple Vision Pro satışı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Vision Pro, baharda Çin’de de satışa çıkacak. 3500 dolar başlangıç fiyatıyla şu anda piyasadaki en pahalı VR gözlüklerden biri.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.