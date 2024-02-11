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    Anlık Bildirim

    Sam Altman: Apple Vision Pro, iPhone'dan bu yana en etkileyici ikinci teknoloji

    ChatGPT'nin yaratıcısı, OpenAI'nin başındaki isim Sam Altman, Apple Vision Pro'ya övgüler yağdırdı. Altman'a göre, Apple karma gerçeklik gözlüğü iPhone'dan bu yana en etkileyici 2. teknoloji.
    sam altman apple vision pro Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, geçtiğimiz hafta Amerika’da satışa çıktı. Apple, karma gerçeklik gözlüğünü 3500 dolardan başlayan fiyatla satıyor. Apple’ın şu sıralar sosyal medyada en çok konuşulan cihazı hakkında bir yorum da OpenAI CEO’su Sam Altman’dan geldi. ChatGPT’nin yaratıcısı, Apple’ın yeni ürününü 2007’de iPhone’un çıkış yapmasından bu yana en etkileyici ikinci teknoloji olarak nitelendirdi.

    Apple Vision Pro, diğer karma gerçeklik gözlükleri gibi kullanıcıların gerçek dünyayla entegre olan dijital ortamla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, Vision Pro uygulamalarını gözleri ve parmaklarıyla, sesle kontrol edebiliyor. Apple’ın yeni teknolojisi ne kadar devrim niteliğinde tartışılır ancak Altman, Vision Pro’yu son 17 yılda çıkan en etkileyici ikinci cihaz olarak görüyor. En etkileyici teknolojinin ne olduğunu söylemese de tahmin etmek zor değil; muhtemelen ChatGPT.

    Sam Altman: Yapay zeka, dünyayı değiştirme yolunda ilerliyor

    Altman, daha önce yapay zekanın iPhone’un insanların cebine bilgisayar koymasından bu yana görülmemiş şekillerde dünyayı değiştirme yolunda ilerlediğini söylemişti. ChatGPT’nin sektörü ve günlük yaşamı etkilemeye başladığı zaten görülüyor. Altman’ın geliştiricilere ChatGPT’yi iş için süper akıllı kişisel asistana dönüştürmek istediğini söylediği de biliniyor. Altman, ChatGPT’nin yalnızca adından memnun değil.

    Bu arada Apple’ın Amerika’da şimdiye kadar 200.000’den fazla Apple Vision Pro satışı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Vision Pro, baharda Çin’de de satışa çıkacak. 3500 dolar başlangıç fiyatıyla şu anda piyasadaki en pahalı VR gözlüklerden biri.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 4 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    xiaomi volte açma alarko serena 60 arızası intersport güvenilir mi rsa yazılım memleket doğduğun yer midir

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