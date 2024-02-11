Sam Altman: Apple Vision Pro, iPhone'dan bu yana en etkileyici ikinci teknoloji

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, geçtiğimiz hafta Amerika’da satışa çıktı. Apple, karma gerçeklik gözlüğünü 3500 dolardan başlayan fiyatla satıyor. Apple’ın şu sıralar sosyal medyada en çok konuşulan cihazı hakkında bir yorum da OpenAI CEO’su Sam Altman’dan geldi. ChatGPT’nin yaratıcısı, Apple’ın yeni ürününü 2007’de iPhone’un çıkış yapmasından bu yana en etkileyici ikinci teknoloji olarak nitelendirdi.

En iyi sanal gerçeklik (VR) gözlüğü tavsiyeleri 1 gün önce eklendi

Apple Vision Pro, diğer karma gerçeklik gözlükleri gibi kullanıcıların gerçek dünyayla entegre olan dijital ortamla etkileşime girmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, Vision Pro uygulamalarını gözleri ve parmaklarıyla, sesle kontrol edebiliyor. Apple’ın yeni teknolojisi ne kadar devrim niteliğinde tartışılır ancak Altman, Vision Pro’yu son 17 yılda çıkan en etkileyici ikinci cihaz olarak görüyor. En etkileyici teknolojinin ne olduğunu söylemese de tahmin etmek zor değil; muhtemelen ChatGPT.

Sam Altman: Yapay zeka, dünyayı değiştirme yolunda ilerliyor

Altman, daha önce yapay zekanın iPhone’un insanların cebine bilgisayar koymasından bu yana görülmemiş şekillerde dünyayı değiştirme yolunda ilerlediğini söylemişti. ChatGPT’nin sektörü ve günlük yaşamı etkilemeye başladığı zaten görülüyor. Altman’ın geliştiricilere ChatGPT’yi iş için süper akıllı kişisel asistana dönüştürmek istediğini söylediği de biliniyor. Altman, ChatGPT’nin yalnızca adından memnun değil.

Bu arada Apple’ın Amerika’da şimdiye kadar 200.000’den fazla Apple Vision Pro satışı gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. Vision Pro, baharda Çin’de de satışa çıkacak. 3500 dolar başlangıç fiyatıyla şu anda piyasadaki en pahalı VR gözlüklerden biri.

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Sam Altman, Apple Vision Pro'ya övgüler yağdırdı