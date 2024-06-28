Tam Boyutta Gör Deadpool & Wolverine filmi, iki popüler Marvel karakterinin çoklu evrendeki maceralarını konu alacak. Hugh Jackman ve Ryan Reynolds, karakterlerinin dinamik ve eğlenceli yönlerini bir kez daha ekrana taşıyacak. Filmin, Wolverine ve Deadpool arasındaki ilişki ve Sabretooth ile olan çatışma üzerine odaklanması bekleniyor.

Eski düşmanlar Wolverine ve Sabretooth yeniden karşılaşıyor

Marvel Studios, bu filmle birlikte hayranlarına etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Deadpool’un alaycı mizahı ve Wolverine’in sert karakteri, filme eşsiz bir hava katacak. Sabretooth’un geri dönüşü ise, filmdeki gerilimi ve aksiyonu daha da artıracak.

Sabretooth karakteri, ilk olarak 2000 yapımı X-Men filminde Tyler Mane tarafından canlandırılmıştı. O dönemde Sabretooth, Magneto’nun bir uşağı olarak Wolverine ile kısa bir çatışmaya girmişti. Ancak şimdi, 20 yıl sonra, çoklu evren kaosunun ortasında geri dönüyor. Bu dönüş, Marvel hayranları için büyük bir sürpriz ve heyecan kaynağı oldu.

Yeni Açlık Oyunları filmi 2026'da izleyiciyle buluşacak 4 gün önce eklendi

Yeni fragman, Sabretooth’un Wolverine’e karşı savaşa hazırlandığını gösteren sahnelerle dolu. Deadpool, Wolverine’in hızla iyileşen vücudundan kılıçlarını çıkarırken, bu duruma alaycı bir şekilde gönderme yapıyor. Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri, Wolverine ve Sabretooth’un birbirlerine doğru koşarak saldırıya geçtikleri sahne.

Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz’da sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Film, çoklu evrenin karmaşık yapısı, aksiyon dolu sahneleri ve unutulmaz karakterleri ile uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Marvel’ın bu yeni filmi, yazın en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.

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Deadpool ve Wolverine filminin yeni fragmanı yayınlandı