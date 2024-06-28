Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Deadpool ve Wolverine filminin yeni fragmanı yayınlandı

    Marvel hayranları, uzun zamandır beklenen Deadpool & Wolverine filminin yeni yayınlanan fragmanında süper kötü Sabretooth ile ilk resmi karşılaşmalarını yaşıyor. 
    Deadpool ve Wolverine filminin yeni fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Deadpool & Wolverine filmi, iki popüler Marvel karakterinin çoklu evrendeki maceralarını konu alacak. Hugh Jackman ve Ryan Reynolds, karakterlerinin dinamik ve eğlenceli yönlerini bir kez daha ekrana taşıyacak. Filmin, Wolverine ve Deadpool arasındaki ilişki ve Sabretooth ile olan çatışma üzerine odaklanması bekleniyor.

    Eski düşmanlar Wolverine ve Sabretooth yeniden karşılaşıyor

    Marvel Studios, bu filmle birlikte hayranlarına etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Deadpool’un alaycı mizahı ve Wolverine’in sert karakteri, filme eşsiz bir hava katacak. Sabretooth’un geri dönüşü ise, filmdeki gerilimi ve aksiyonu daha da artıracak.

    Sabretooth karakteri, ilk olarak 2000 yapımı X-Men filminde Tyler Mane tarafından canlandırılmıştı. O dönemde Sabretooth, Magneto’nun bir uşağı olarak Wolverine ile kısa bir çatışmaya girmişti. Ancak şimdi, 20 yıl sonra, çoklu evren kaosunun ortasında geri dönüyor. Bu dönüş, Marvel hayranları için büyük bir sürpriz ve heyecan kaynağı oldu.

    Yeni fragman, Sabretooth’un Wolverine’e karşı savaşa hazırlandığını gösteren sahnelerle dolu. Deadpool, Wolverine’in hızla iyileşen vücudundan kılıçlarını çıkarırken, bu duruma alaycı bir şekilde gönderme yapıyor. Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri, Wolverine ve Sabretooth’un birbirlerine doğru koşarak saldırıya geçtikleri sahne.

    Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz’da sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Film, çoklu evrenin karmaşık yapısı, aksiyon dolu sahneleri ve unutulmaz karakterleri ile uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Marvel’ın bu yeni filmi, yazın en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba kaç gün çalışmazsa akü biter dinamik hafıza kpss yorumları türk telekom 1 saat sınırı kaldırma sevgiliyle sinemaya gitmek ipad etkin değil itunes"a bağlanın

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Pova 4
    Tecno Pova 4
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook M1603QA-MB511
    ASUS Vivobook M1603QA-MB511
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız