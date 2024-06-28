Deadpool ve Wolverine filminin yeni fragmanı yayınlandı

Eski düşmanlar Wolverine ve Sabretooth yeniden karşılaşıyor
Marvel Studios, bu filmle birlikte hayranlarına etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Deadpool’un alaycı mizahı ve Wolverine’in sert karakteri, filme eşsiz bir hava katacak. Sabretooth’un geri dönüşü ise, filmdeki gerilimi ve aksiyonu daha da artıracak.
Sabretooth karakteri, ilk olarak 2000 yapımı X-Men filminde Tyler Mane tarafından canlandırılmıştı. O dönemde Sabretooth, Magneto’nun bir uşağı olarak Wolverine ile kısa bir çatışmaya girmişti. Ancak şimdi, 20 yıl sonra, çoklu evren kaosunun ortasında geri dönüyor. Bu dönüş, Marvel hayranları için büyük bir sürpriz ve heyecan kaynağı oldu.
Yeni fragman, Sabretooth’un Wolverine’e karşı savaşa hazırlandığını gösteren sahnelerle dolu. Deadpool, Wolverine’in hızla iyileşen vücudundan kılıçlarını çıkarırken, bu duruma alaycı bir şekilde gönderme yapıyor. Fragmanın en dikkat çekici anlarından biri, Wolverine ve Sabretooth’un birbirlerine doğru koşarak saldırıya geçtikleri sahne.
Deadpool & Wolverine filmi, 26 Temmuz’da sinemalarda izleyicilerle buluşacak. Film, çoklu evrenin karmaşık yapısı, aksiyon dolu sahneleri ve unutulmaz karakterleri ile uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Marvel’ın bu yeni filmi, yazın en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.