Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye!

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Koronavirüs nedeniyle tüm üniversitelere yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanması için 6 GB mobil internet hediye ediyor.

Her sitede geçerli değil

6 GB’lık hediye internet https://yokdersleri.yok.gov.tr adresindeki kullanımlarda geçerli olacak. Bu sitede üniversitelerin PDF formatındaki dersleri yer alıyor. Ayrıca üniversitelerin uzaktan eğitime yönelik kendi sistemlerinde de 6 GB’lık hediyeden yararlanılacak. Ancak Zoom, Teams, Youtube vb. harici yazılımların ve sitelerin hediye internet kotasına dahil olmadığı ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı"

YÖK'ün açıklaması şöyle:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

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Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır.

Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.

Sistemde yer alan üniversitelere ulaşmak için tıklayınız.??

*Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek" kotasının dışında kalacaktır. Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır.

Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…"

https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ogrencilere-egitime-destek-kotasi.aspx

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