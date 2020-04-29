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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye!

    Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin uzaktan eğitim sistemlerinde geçerli 6 GB mobil internet hediye ediyor. Hediye edilen 6 GB'lık internet belirli sitelerde kullanılabilecek.
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Üniversitelilere uzaktan eğitim için 6 GB internet hediye!
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    Koronavirüs nedeniyle tüm üniversitelere yüz yüze eğitime ara verildi ve uzaktan eğitime geçildi. Yükseköğretim Kurulu, öğrencilerin uzaktan eğitimde kullanması için 6 GB mobil internet hediye ediyor.

    Her sitede geçerli değil

    6 GB’lık hediye internet https://yokdersleri.yok.gov.tr adresindeki kullanımlarda geçerli olacak. Bu sitede üniversitelerin PDF formatındaki dersleri yer alıyor. Ayrıca üniversitelerin uzaktan eğitime yönelik kendi sistemlerinde de 6 GB’lık hediyeden yararlanılacak. Ancak Zoom, Teams, Youtube vb. harici yazılımların ve sitelerin hediye internet kotasına dahil olmadığı ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs yoğunluk haritası güncellemesi yayınlandı"

    YÖK'ün açıklaması şöyle:

    "Sevgili Öğrencilerimiz,

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    Dünyada toplum sağlığını etkileyen Covid-19 küresel salgın tedbirleri kapsamında uzaktan öğretim çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte bildiğiniz üzere https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinde "YÖK Dersleri Platformu"nu hizmete sunduk.

    Artık https://yokdersleri.yok.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz üniversitelerimize ait içeriklere, mobil operatörleriniz tarafından hatlarınıza ücretsiz olarak tanımlanacak olan 6 GB'lık “Uzaktan Eğitime Destek" kotası kapsamında erişebileceksiniz.

    Bütün mobil operatörler tarafından üniversitelerimizdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz internet kullanımına birçok üniversitemizin sağladığı ders içeriği ve online eğitimler de* dahil olacaktır. 

    Bu adımın anlamlı fakat mütevazi bir adım olduğunun farkındayız. Fakat sizler için çalışmaya devam ediyoruz.

    Sistemde yer alan üniversitelere ulaşmak için tıklayınız.??

    *Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek" kotasının dışında kalacaktır. Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır.

    Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…"



    https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/ogrencilere-egitime-destek-kotasi.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Bay Robot ( tunc) 1 sa. en beğenilen
    *Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek"  kotasının dışında kalacaktır.  Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır.



    Ne boka yaradı o zaman? O yökün sitesinden yararlanan bir tane adam bulamazsınız.
    *Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek" kotasının dışında kalacaktır. ...
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    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Mr.Data 4 dk. Bay Robot
    Verdik demek için yapmışlar kısaca
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 26 dk.
    Ben bu işi bir türlü anlamıyorum. Bilmem kaç GB internet hediye deyip sadece eğitim amaçlı bir kaç sitede kullanılabileceğini belirtiyorlar. Kota koymazlarsa öğrencilerin çok fazla eğitim içeriği tüketip çok fazla ders çalışacağından falan mı korkuyorlar?

    Eğitim ile ilgili içeriklere erişimin kotadan hiçbir zaman düşmemesi gerekiyor.
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    AnteriorMaxmill 12 dk. Ulan Musk
    Parasını verip alacaksın yok öyle hep beleş hep beleş turkcell.com.tr/...
    sağolsunlar 70tllik internet veriyorlar daha ne yapsınlar, gerisi de öğrenciye kalmış
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    ozcandagdevirdi 27 dk. yeni yorumcu
    dalgamı geçiyorlar 6GB ne
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    TITAN (S K) 29 dk.
    6 gb ne ya uganda mı burası
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    kalfatt (Abdullatif Çakır) 49 dk.
    Öğrencileri belirsizlik içine soktular yetmedi halen açıklama yapmayarak eğitim gibi çok önemli bir kalemi hocaların ellerine atıp kaçtılar. Her hoca kendi kafasına göre sistem uydurup sınav ödevle dönem bitiriyo. 1200 sayfa veri yüklemiş hangi öğrenci nasıl idrak edip anlıycak 1200 sayfa veriyi. Online sınav yapıcaz diyip 45 dk sınav süresi verirler... Sanki yapay zeka yazıcak bizim yerimize. Normal sınav vakti minimum 120 dakika iken... Bu ülkede herkes kafasına göre dümen tutturmuş kimse kimseden hesap sormuyor.
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    [email protected] (Kaan Dönmez) 1 sa.
    6 Gb bunun için miymiş.. Yav bi işide düzgün yapın be.
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    Bay Robot ( tunc) 1 sa. en beğenilen
    *Üniversitelerimizin Zoom, Teams, Youtube vb. araçlarla sağlandığı içerik, link ve yönlendirmeler “6 GB Uzaktan Eğitime Destek"  kotasının dışında kalacaktır.  Dolayısıyla bu kullanımların, operatörlerinize ait internet paketlerinizin kotasından düşülerek ücretlendirilmesi söz konusu olacaktır.



    Ne boka yaradı o zaman? O yökün sitesinden yararlanan bir tane adam bulamazsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Mr.Data 4 dk. Bay Robot
    Verdik demek için yapmışlar kısaca
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